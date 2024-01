Wolfsburg. Die A-Jugendfußballer des VfL Wolfsburg belegen derzeit hinter Hertha BSC den zweiten Platz in der Bundesliga Nord/Nordost.

Eine mehr als ordentliche Hinrunde spielten die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg in der Bundesliga Nord/Nordost. Die Grün-Weißen belegen derzeit den zweiten Platz – und die Spitze ist in Schlagweite. Hertha BSC ist zwar fünf Zähler entfernt, doch der VfL hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.