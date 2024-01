Wolfsburg. Die Kreuzheider siegen bei den Ü32 kurz vor Schluss, während die Ü40-„Wölfe“ souverän zum Titelgewinn marschieren.

Es hätte spannender nicht sein können: Bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Altherren-Teams triumphierten die „Oldies“ des Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg durch einen ganz späten Siegtreffer gegen die FSG Neindorf/Almke. Drei Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Felipe Noviello für die Entscheidung.

Da der SV Reislingen-Neuhaus kurzfristig hatte absagen müssen, umfasste das Teilnehmer der Stadtmeisterschaft nur noch sechs Mannschaften. Neben Lupo und Neindorf/Almke nahmen auch der ESV Wolfsburg, der SSV Vorsfelde, die SG Velstove/Kästorf/Brackstedt und die SG Mörse/Heiligendorf teil.

Der Spielplan sah es vor, dass die beiden besten Teams im letzten Duell aufeinandertreffen. Neindorf/Almke oder Lupo? Es konnte nur einen geben. In einem sehr engen Finalspiel ließen die Kreuzheider kurz vor dem Ende aber nochmal ihre ganze Klasse aufblitzen. Eine tolle Kombination vollendete Felipe Noviello zum viel umjubelten Siegtreffer. „Das war geil herausgespielt“, merkte Spielertrainer und Vorstandsmitglied Pietro Ficara an.

Ohne diesen „Buzzer Beater“, wie ein entscheidender Treffer kurz vor der Schlusssirene beim Basketball bezeichnet wird, hätte die Endspiel-Entscheidung im Neunmeterschießen herbeigeführt werden müssen.

Die Endtabelle bei der Altherren

1. Lupo Martini Wolfsburg 12 Punkte, 10:3 Tore

2. FSG Neindorf/Almke 10 Punkte. 9:3 Tore

3. ESV Wolfsburg 7 Punkte. 7:5 Tore

4. SSV Vorsfelde 6 Punkte. 2:6 Tore

5. SG Velstove/Kästorf/Brackstedt 6 Punkte, 3:8 Tore

6. SG Mörse/Heiligendorf 1 Punkt 2:12 Tore.

VfL Wolfsburg holt den Titel bei den Ü40

Wenig Zweifel am Turnierausgang ließen die Ü40-Fußballer des VfL Wolfsburg aufkommen. Das Team von Trainer Dietmar Koch marschierte ohne größere Probleme durch den Wettbewerb. Mit „Hallenfüchsen“ wie Franco Lecinena, Giuseppe Millemaci oder André Becker im Kader trumpften die Grün-Weißen auf und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Mit Pokal und Nachwuchs: Die Ü40-Fußballer des VfL Wolfsburg. © regios24 | Helge Landmann

Zunächst wurde in zwei Gruppen gespielt. Die Gruppe A wurde vom VfL, dem TSV Ehmen, SG VfR Eintracht Nord I und dem ESV/TSV Wolfsburg besetzt. Die „Wölfe“ und die Ehmer zogen in die K.o.-Spiele weiter. In der Gruppe B kamen die SG Barnstorf/Reislingen und der SV Sandkamp vor dem VfB Fallersleben/Sülfeld und der SG VfR Eintracht Nord ins Ziel.

Der VfL traf im Semifinale dann auf den SV Sandkamp, setzte sich souverän mit 3:0 durch. Dasselbe Ergebnis erzielten die Mannen von Coach Koch auch im Finale gegen den TSV Ehmen, der zuvor die SG Barnstorf/Reislingen mit 1:0 ausgeschaltet hatte.