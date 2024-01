Wolfsburg. Die Sprinterin des VfL Wolfsburg, deren Spezialdisziplin die 400 Meter sind, startet mit zwei tollen Zeiten in die Hallensaison.

Eigentlich hat Pernilla Kramer, Sprinterin des VfL Wolfsburg mit den 60 und den 200 Metern (m) gar nicht mehr allzu viel am Hut. Seit einem Jahr gibt sie über die Stadionrunde Gas und schnappte sich im vergangenen Sommer hier gleich das Ticket für die deutschen Freiluft-Meisterschaften. In der Halle ist es aber etwas schwieriger über 400 m zu rennen. So startete die Wolfsburgerin beim ersten Wettkampf in Hannover dann doch wieder über ihre alten Distanzen – und schnappte sich jeweils die Norm für die Hallen-DM (17./18. Februar) in Leipzig.