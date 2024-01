Ribbesbüttel. So kommen die Bewohner der Gemeinde an des beliebte wie nützliche Gratisprodukt.

Für diejenigen, die ihren Alltag überwiegend analog planen, steht mit Eintragungen in den neuen Kalender zum Jahreswechsel stets eine Fleißarbeit auf der Agenda. Wer in der Gemeinde Ribbesbüttel lebt, hat es etwas einfacher. Der Verein „Im Dorfleben“ sorgt alljährlich mit seinem besonderen Familienkalendern dafür, dass die Einwohner alle wichtigen Termine besser im Blick haben. Der Kalender wird gratis an alle Haushalte verteilt.