Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg lässt ihre Sportlerin, ihren Sportler und ihre Mannschaft des Jahres 2023 online wählen. Hier sind die Kandidaten.

Die Wahl zu Wolfsburgs Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2023 hat begonnen. In allen drei Kategorien stehen jeweils drei Kandidaten beziehungsweise Kandidatinnen zur Auswahl. Auf ihrer Homepage unter diesem Link ruft die Stadt Wolfsburg vom 29. Dezember an zur Online-Abstimmung auf. Bis zum 15. Januar können Wolfsburgs Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgeben. Fest steht jetzt schon: Bei den Männern wird es einen neuen Sportler des Jahres geben. In den anderen beiden Feldern sind die Titelverteidiger erneut am Start.