Brackstedt. Beim Turnier des SV Eischott sind etliche Mannschaften aus der Volkswagenstadt am Start.

Nicht nur im Eichholz beim 8. Budenzauber des WSV Wendschott rollt am Freitag der Fußball über den Hallenboden. Auch in der Sporthalle in Brackstedt wird gekickt. Der SV Eischott aus dem Nachbarkreis Gifhorn richtet seinen Wipperbuden-Cup aus. Mit dabei sind auch etliche Wolfsburger Mannschaften.