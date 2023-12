Wolfsburg/Vorsfelde. Die Schneefälle am Freitag sorgen dafür, dass die beiden Fußball-Oberligisten die Partien gegen Schöningen und Egestorf absagen müssen.

Als sich die Straßen in Wolfsburg mit Schnee bedeckten, da war bei den Fußball-Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg und SSV Vorsfelde klar: Das mit den Heimspielen gegen die FSV Schöningen (Lupo) und Egestorf-Langreder (SSV) am Samstag, das wird wohl eher nichts. Am frühen Freitagnachmittag machten die Vereinsverantwortlichen beider Vereine zwecks Planungssicherheit Nägel mit Köpfen. Während für Lupo das Fußballjahr nun beendet ist, müssen die Vorsfelder – zumindest ist es so angesetzt – noch einmal ran: Am Samstag bei der FSV aus Schöningen (14 Uhr).