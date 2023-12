Fallersleben. Der Handball-Oberligist will gegen den SV Alfeld wieder punkten und die Ausgangslage in der Tabelle weiter verbessern.

Die Hoffnung ist zurück: Die Handballer des VfB Fallersleben sind nach drei Siegen in vier Spielen wieder dran an den Top 6 – die Relegationsränge der Oberliga sind für die Hoffmannstädter wieder in Reichweite. Im Heimspiel gegen den SV Alfeld (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle am Windmühlenberg) kann der VfB Fallersleben weiteren Boden gutmachen.