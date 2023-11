Wolfsburg. An sein Turbo-Jahr 2020 konnte Deniz Almas, Topsprinter des VfL Wolfsburg, nicht anknüpfen. Im Olympia-Jahr soll das anders werden.

Die zurückliegenden Monate waren eine komplette Enttäuschung für Deniz Almas. Nur vier Mal stand er im Jahr 2023 zum Wettkampf auf einer Bahn – so selten wie noch nie seiner Karriere. Seit seinem Triumph-Jahr 2020 mit dem Gewinn von Hallen- und Freiluft-DM nebst Topzeit von 10,08 Sekunden über 100 Meter hatte der 26 Jahre alte Topsprinter des VfL Wolfsburg immer mit wieder mit Rückschlägen zu kämpfen, die ihn daran gehindert haben, sein volles Können zu zeigen. Was vergangen ist, schiebt Almas zur Seite: 2024 soll sein Jahr werden. Er ist felsenfest überzeugt, wieder an sein Turbo-Jahr anknüpfen zu können.