Vorsfelde. SSV setzt gegen den Regionalliga-Absteiger auf seine Heimstärke. Wiedergutmachung nach der Schlappe beim Schlusslicht soll her.

Es ist einer der namhaftesten Gegner der Oberliga, der am Sonntag von 14 Uhr an bei den Fußballern des SSV Vorsfelde zu Gast ist: der BSV Kickers Emden. Noch dazu präsentieren sich die Emsländer aktuell in starker Verfassung und preschten am vergangenen Spieltag auf Rang 2 vor. Dagegen peilt der gastgebende SSV nach der deutlichen 0:5-Pleite bei Schlusslicht STK Elvese Wiedergutmachung an.