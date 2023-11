Wolfsburg. Zwei Fragen wirft der Kreisliga-Spieltag auf: Wird der TVJ den ESV vom Thron drängen? Und wer punktet im Duell der Punktlosen?

Einen vollen Spieltag gibt es nach längerer Zeit an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisliga wieder. Nun, nicht ganz: Die Partie des SV Nordsteimke gegen den Spitzenreiter ESV Wolfsburg ist bereits abgesagt worden. Gibt es am Sonntagnachmittag einen neuen Tabellenführer? Der TV Jahn Wolfsburg steht in Lauerstellung.