Wolfsburg. Die A-Junioren des VfL Wolfsburg deklassieren die Braunschweiger und schieben sich an die Tabellenspitze. Am Sonntag geht‘s zu Union.

Die U19 des VfL Wolfsburg ist Spitzenreiter in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost! Mit einem 7:1 (2:0)-Kantersieg am Mittwochabend gegen Eintracht Braunschweig ballern sich die Grün-Weißen tabellarisch nach ganz oben. Nun wartet mit Union Berlin am Sonntagmittag (13 Uhr) der nächste Härtetest auf den VfL.