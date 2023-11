Wolfsburg. Der Innenverteidiger fehlte keine Spielminute und wird auch am Sonntag gegen Ramlingen wieder von Beginn dabei sein.

Michele Rizzi, der Trainer des Fußball-Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg, ist ein Coach, der seine Startaufstellung punktuell immer wieder verändert. Mal notgedrungen wegen Verletzungen oder Sperren, aber auch mal freiwillig und aus Überzeugung. Es gibt aber Spieler, die sind für den Trainer augenscheinlich unverzichtbar, denn sie standen in jedem Spiel auf dem Feld. Und auch am Sonntag ist davon auszugehen, dass sie im Heimspiel gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen um 14 Uhr beim Anpfiff in Lupos Startelf stehen werden.