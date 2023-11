Wolfsburg. Saisonfazit, Ausblick und persönliche Einsichten – Triathlon-Profi Mika Noodt vom VfL Wolfsburg spart im Exklusiv-Interview nichts aus.

Das Jahr 2023 verlief für Mika Noodt wie eine Achterbahnfahrt. Nach vielversprechendem Start in die Vorbereitung hatte sich der Triathlon-Profi des VfL Wolfsburg e. V. im März bei einem Radunfall im Training einen Wadenbeinbruch zugezogen. Nach fünfmonatiger Wettkampfpause absolvierte er von Ende August an noch drei hochklassig besetzte internationale Rennen. Dem Sieg beim Ironman 70.3 in Augusta/USA ließ er noch Platz 2 bei der Challenge Vieux-Boucau/Frankreich folgen und einigte sich erst kürzlich auf einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag mit seinem Heimatverein. Im Interview mit unserer Zeitung zieht der 23-Jährige ein Fazit und verrät, wie er die neue Saison plant.