VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC:

Wolfsburg Am heutigen Freitag kommt es in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost zum Top-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Primus Hertha BSC.

Flutlicht an, es ist es Top-Spiel angesagt! Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg treffen am heutigen Freitagabend auf den Spitzenreiter der Bundesliga Nord/Nordost, die „alte Dame“ Hertha BSC Berlin. Das Team von VfL-Coach Daniel Bauer, das ein Spiel weniger als die Berliner auf der Uhr hat, will mit an einem Sieg wieder auf zwei Punkte heranrücken an die Hertha. Der Anpfiff im AOK Stadion ertönt um 18.30 Uhr.

Die Generalprobe ging jedoch aus Wolfsburger Sicht in die Hose. Gegen Hansa Rostock musste der VfL spät zwei Gegentore schlucken und ließ beim 2:2 zwei Punkte liegen. „Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Leistung und haben es einfach verpasst, ein entscheidendes drittes Tor nachzulegen“, meint VfL-Cheftrainer Daniel Bauer. Die zwei Gegentore resultierten aus einem Elfmeter und einem Eckball, das Spielgeschehen hatte der VfL eigentlich unter Kontrolle.

Auch deshalb stecken die Köpfe der Wolfsburger nicht tief im Sand. „Hier herrscht ganz große Vorfreude auf ein Topspiel. Wenn wir ehrlich sind, das erste richtige Topspiel für die U19 seit Jahren“, sagt Bauer. In den vergangenen Saisons war der VfL zumeist im Tabellenmittelfeld, die Konstellation Erster gegen Zweiter gab es daher eher selten.

Ganz anders sieht das bei den Berlinern aus: Die letzten zwei Staffelmeisterschaften gingen an die Hertha. Der Abstieg der Profis in die 2. Bundesliga sorgt in dieser Spielzeit für viel Durchlauf für die Talente der Berliner. „Hertha hat extrem viele gute Talente in seinen Reihen. Wer am Wochenende allerdings bei den Profis, bei der U23 oder gegen uns spielt, ist schwer vorherzusehen“, so Bauer.

Bei einem Sieg würden die Wolfsburger auf zwei Punkte an die Hauptstädter heranrücken, bei einer Niederlage würde der Abstand auf acht Punkte heranwachsen und der Tabellendritte Union Berlin könnte am VfL vorbeischleichen. Flutlicht, Spitzenpartie und viel auf dem Spiel – der Rahmen ist gesetzt.

