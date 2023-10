Jugendfußball Wolfsburgs U19 verspielt in den Schlussminuten ein 2:0

Ganz bitteres Wochenende für die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg: Bei Hansa Rostock mussten die Grün-Weißen nach einem späten Doppelschlag die Heimreise in die Autostadt mit einem Punkt antreten. Das 2:2 (0:1)-Remis an der Ostsee ist ein Dämpfer im Kampf um die Tabellenspitze in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost für den VfL.

Dabei hatte es doch lange sehr gut ausgesehen für die Wolfsburger. Nach der langen Pflichtspielpause fand der Tabellenzweite gut in die Partie. Wie in den vergangenen Wochen zeigten sich die Offensiv-Akteure treffsicher: Elijas Aslanidis erzielte kurz vor der Halbzeit die Führung für den VfL (41. Minute). Nach der Halbzeit blieb das Team von Cheftrainer Daniel Bauer am Drücker, und Dzenan Pejcinovic traf zum 2:0 (58.).

Doch dann das bittere Ende: Einen Foulelfmeter verwandelte Tristan Wagner in der 90. Minute zum Anschluss für die Rostocker – und dann kam es endgültig dicke für den VfL: Nach einer Ecke erzielte Gianluca Pelzer den vielumjubelten Ausgleich für die Gastgeber (90+3.), der den Wolfsburgern zwei Zähler kostet.

„Das Ergebnis tut weh, weil wir uns für ein sehr gutes Auswärtsspiel gegen eine gute Rostocker Mannschaft nicht belohnt haben“, seufzte Wolfsburgs Coach Bauer nach Abpfiff. Er schob nach: „Zudem haben wir als Mannschaft gut verteidigt, doch am Ende fahren wir enttäuscht nach Hause.“

VfL Wolfsburg U19: Kirchmayr – Lebersorger, Odogu, Östergaard, Braun (67. Börset) – Amoako, Grzywacz (67. Costa) – Aslanidis (77. Herrmann), Bröger, Akaegbobi (86. Leal Costa) – Pejcinovic (86. Georgiadi)

Tore: 0:1 Aslanidis (41.), 0:2 Pejcinovic (58.), 1:2 Wagner 90./FE), 2:2 Pelzer (90.+3).

