„Gebrauchter Tag“ – Lupo II verliert Derby gegen SSV-Reserve

Die Bezirksliga-Fußballer des SSV Vorsfelde II sind zurzeit einfach nicht aufzuhalten: Auch im Derby und Spitzenspiel bei Lupo Martini Wolfsburg II feierte die Reserve der Eberstädter einen 2:1 (0:0)-Sieg und verteidigte somit die Tabellenführung.

Der SSV Vorsfelde II lässt in der ersten Halbzeit Chancen liegen und trifft dann per direkter Ecke

Die Zuschauer auf der Kreuzheide sahen ein Spiel, in dem es hauptsächlich in eine Richtung ging. Lupo-Keeper Niels Remwolt erlebte eine ereignisreiche erste Hälfte. „Wir haben zehn, zwölf Mal aufs Tor geschossen, aber deren Keeper hatte einen überragenden Tag“, erklärte SSV-Coach Leon Schröder. So ging es torlos in die Kabine.

„In der zweiten Hälfte haben wir mit Rückenwind gespielt“, sagte Schröder – und genau das wurde ein entscheidender Faktor. Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff drehte Vorsfeldes Edmond Berisha eine Ecke direkt ins Lupo-Tor – das 1:0 für den Tabellenführer! „Wir hatten uns in der ersten Hälfte so viele gute Chancen herausgespielt und liegen gelassen und auf einmal geht so ein Ball von Edmond rein. Das war richtig stark von ihm“, lobte Schröder.

Lupos Anschlusstreffer kommt zu spät – der SSV Vorsfelde II bringt den Sieg über die Zeit

Mit der Führung – und dem Wind – im Rücken drängte die SSV-Reserve in der Folge auf den zweiten Treffer, diesen erzielte Sebastian Wagner-Reyes gut 20 Minuten vor dem Ende. „Danach haben wir es verpasst, die Partie mit dem dritten Tor endgültig zu entscheiden“, meinte der Vorsfelder Trainer. In der Nachspielzeit gelang Lupos David Cioffo der Anschlusstreffer. „Dieser ist aber einfach zu spät gefallen“, meinte Gabriel Callea, Teammanager der Hausherren. Wenige Sekunden später war Feierabend, der SSV II nahm die Punkte mit nach Hause.

Nach dem siebten Saisonsieg zeigte sich Schröder sehr zufrieden. „Die Jungs haben gefightet bis zum Ende und haben dabei richtig guten Fußball gezeigt. Es hat Spaß gemacht, ihnen zuzusehen. Das Einzige, was ich ihnen ankreiden kann, ist die Chancenverwertung. Wir waren nicht gerade effizient.“ Auf der Gegenseite war man nach der Niederlage hingegen enttäuscht.: „Es gibt manchmal einfach gebrauchte Tage, und genau das war einer dieser Tage“, fand Callea. „Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Vorsfelde ist richtig stark am Ball und hat verdient gewonnen.“

Tore: 0:1 Berisha (55.), 0:2 Wagner-Reyes (71.), 1:2 Cioffo (90.+2).

