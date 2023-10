Reserve-Duell wird zum Topspiel – Lupo II empfängt SSV II

Wolfsburg Am Wochenende steigen zwei Wolfsburger Derbys in der Fußball-Bezirksliga. VfB will mit einem Sieg in Reislingen oben dranbleiben.

Verfolger trifft auf Spitzenreiter: In der Fußball-Bezirksliga kommt es am Samstag (15 Uhr) zum Topspiel zwischen Lupo Martini Wolfsburg II und dem Tabellenführer SSV Vorsfelde II. Der Vizemeister VfB Fallersleben bekommt es derweil mit dem SSV Reislingen-Neuhaus zu tun.

Lupo Martini Wolfsburg II – SSV Vorsfelde II (Sa., 15 Uhr). Die Vorfreude vor dem Reserve-Duell ist groß, schließlich ist es nicht nur ein Derby, sondern zeitgleich auch ein Spitzenspiel. „Wir hoffen, dass einige Zuschauer dabei sein werden“, meint Lupos Teammanager Gabriel Callea. „Es treffen zwei Teams aufeinander, die fußballerisch einiges drauf haben. Sowohl wir, als auch Vorsfelde haben junge und talentierte Spieler.“ Auch auf der Gegenseite blickt man dem Spiel gespannt entgegen. „Es wird ein richtiges Spitzenspiel“, glaubt SSV-Coach Leon Schröder. „Die Spieler und auch die Trainer kennen sich untereinander, das macht es schon besonders.“ Auch Schröder ist von den spielerischen Qualitäten beider Teams überzeugt, „aber in solchen Spielen ist es oft so, dass sich beide Mannschaften erst einmal abtasten und versuchen, sicher zu spielen.“ Die Seite, die sich den ersten Fehler erlaubt, „wird dann auch den schwereren Weg gehen müssen.“

VfB Fallersleben – SV Reislingen-Neuhaus (So., 14.30 Uhr). Während die einen ihren guten Lauf fortsetzen wollen, geht es für die anderen darum, nach ihrem Befreiungsschlag in der Vorwoche nun nachzulegen. Gegen den SV Calberlah feierte Reislingen jüngst den zweiten Saisonsieg (6:5), nun wartet auf die Elf von Spielertrainer Giuseppe Marchese jedoch ein ganz anderes Kaliber, denn der Vizemeister Fallersleben wird alles daran legen, um nah an der Tabellenspitze zu bleiben. „Wir sind gut beraten, auf uns zu schauen und zu versuchen, das Spiel mit unserer Qualität zu gewinnen“, meint VfB-Coach Lars Ebeling. „Ich hätte nicht gedacht, dass Reislingen in dieser Saison so große Probleme haben wird. Gegen uns wird die Mannschaft aber bestimmt ein paar Prozentpunkte mehr abrufen, weil es ein Wolfsburger Derby ist und sich einige Jungs untereinander kennen.“

Außerdem spielen:

SV GW Calberlah – TSV Ehmen (So., 14.30 Uhr).

TSV Hehlingen – VfR Wilsche-Neubokel (So., 14.30 Uhr).

