Ehmen lässt sich auch nicht von Isenbüttel stoppen

Wolfsburg In der Fußball-Bezirksliga zeigt der TSV nach dem Seitenwechsel eine gute Leistung gegen die Hehlenrieder und gewinnt mit 4:1.

Marco Raue (Mitte) brachte den TSV Ehmen mit seinem Doppelpack gegen den MTV Isenbüttel (in Blau) auf die Siegerstraße.

Das Spitzentrio marschiert weiter: Der SSV Vorsfelde II, VfB Fallersleben und TSV Ehmen erlebten wieder mal einen erfolgreichen Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Einfach hatten die Teams es dabei jedoch nicht.

SSV Vorsfelde II – TSV Hehlingen 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Giesecke (5.), 1:1 Wagner-Reyes (14.), 2:1 Friedrich (45.+1), 3:1 Ismail (47.), 4:1 Ibrahim (87.).

Auch im dritten Spiel binnen sieben Tagen blieben die Hehlinger ohne etwas Zählbares. Trotz früher Führung musste sich der TSV mit 1:4 geschlagen geben. Vorsfeldes Coach Leon Schröder sprach nach Spielende von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft. „Dabei sind wir gegen die tiefstehenden Hehlinger nicht gut in die Partie gekommen“, meinte er. Bereits in der 5. Minute hatte Ron-Joel Giesecke für die Gäste-Führung gesorgt, „das war dann ein Weckruf für uns. Wir haben die Partie im Anschluss kontrolliert“, berichtete Schröder. Sebastian Wagner-Reyes glich schnell aus, Lucas Friedrich sorgte mit dem Pausenpfiff für das 2:1. Nach der Pause ließen die Vorsfelder nichts mehr anbrennen. „Über die 90 Minuten gesehen geht das Ergebnis in Ordnung“, befand der SSV-Coach.

WSV Wendschott – SV Gifhorn 1:7 (0:2). Tore: 0:1 Rudt (21.), 0:2 Friederichs (33.), 0:3 Hashagen (53.), 0:4 Friederichs (55.), 1:4 Ammar (57.), 1:5 Jaeger (70.), 1:6 Meyer (82.), 1:7 Spillecke (88.).

Chancenlos blieb der WSV gegen Gifhorn. Besonders in der zweiten Hälfte machte es das Kellerkind den Gästen zu einfach.

Lupo Martini II (li.) setzte sich beim Aufsteiger FC Schwülper souverän mit 4:1 durch. Foto: Priebe / regios24

FC Brome – VfB Fallersleben 1:3 (0:0). Tore: 1:0 Zinn (48.), 1:1 Pollak (76.), 1:2 Mustafa (80.), 1:3 Herden (82.).

Das nennt man mal einen Arbeitssieg. Der VfB hatte in Brome einige Probleme, bewies aber den längeren Atem. „In der ersten Hälfte war es einfach zu wenig von uns“, fand Fallerslebens Trainer Lars Ebeling. Auch kurz nach Wiederanpfiff sah es nicht gerade rosig aus, bei einer Standardsituation fehlte die Ordnung – 1:0 für Brome. „Danach haben wir aber die richtige Mentalität gezeigt.“ Binnen sieben Minuten stellte der VfB auf 3:1. „Brome hat es nicht schlecht gemacht, war am Ende aber stehend k.o., deshalb ist der Sieg auch verdient.“

SV Reislingen-Neuhaus – SV GW Calberlah 6:5 (3:3). Tore: 1:0 Marchese (3.), 2:0 Schmidt (17.), 2:1 Knaus (19.), 2:2 Wolf (41.), 3:2 Marchese (42.), 3:3 Wiesensee (44.), 4:3 Bülter (58.), 4:4 Leja (60.), 4:5 Schwab (67.), 5:5, 6:5 Karatas (73., 90.+3).

„Für die Zuschauer war es sicherlich ein schönes Spiel“, meinte Reislingens Spielertrainer Giuseppe Marchese nach dem Torfestival. Sein Team gab erst eine 2:0-, 3:2- und 4:3-Führung aus der Hand und lag kurz vor Spielende hinten. Doch Dennis Karatas sorgte mit seinem Doppelpack doch noch für den zweiten Saisonsieg. „Für Calberlah tut es mir leid, die Truppe hat sich einen Punkt verdient gehabt“, sagte Marchese. „Aber uns freut es natürlich, es ist ein Brustlöser. Endlich ist das Spielglück mal in unsere Richtung ausgeschlagen.“

TSV Ehmen – MTV Isenbüttel 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Widdrat (23.), 1:1 Kast (39.), 2:1, 3:1 Raue (50./FE, 59.), 4:1 Saavedra (88.).

„Das Ergebnis sieht zwar deutlich aus, aber es täuscht“, gestand TSV-Teamchef Antonio Renelli. „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn Isenbüttel zur Pause geführt hätte.“ Erst nach dem Seitenwechsel und einigen Umstellungen lief es besser für Ehmen. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg auch verdient.“

FC Schwülper – Lupo Martini Wolfsburg II 1:4 (0:2). Tore: 0:1 n. gem. (10.), 0:2 n. gem. (13.), 0:3 n. gem. (50./HE), 1:3 D. Ellmerich (71.), 1:4 n. gem. (75.).

Nach der knappen Niederlage gegen Ehmen (0:1) ist Lupo Martini II wieder in der Spur. Beim Aufsteiger FC Schwülper bogen die Wolfsburger schon früh auf die Siegerstraße ein und gewannen am Ende souverän.

