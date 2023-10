Die Weste bleibt weiß, der ESV ist zurück an der Spitze

Der ESV Wolfsburg (in Grau) feierte gegen Sülfeld (in Grün) den fünften Sieg im fünften Spiel.

Die Spitzenteams marschieren weiter davon. Der ESV Wolfsburg und der SSV Kästorf/Warmenau blieben auch im jeweils fünften Saisonspiel siegreich. Die nächste Abreibung gab es hingegen für das noch punktlose Schlusslicht TSV Wolfsburg.

ESV Wolfsburg – TSV Sülfeld 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Leis (35.), 2:0 Przibylla (46.), 3:0 Steinke (80.), 4:0 Neumann (82.).

Fünftes Spiel, fünfter Sieg – der ESV-Zug rollt weiter. Der TSV Sülfeld hielt zu Beginn zwar gut mit und ging lediglich mit einem 0:1-Rückstand in die Pause, doch danach drehten die Wolfsburger auf. Elias Przibylla erhöhte nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff und in der Schlussphase sorgten die Hausherren für klare Verhältnisse. Durch ihren 4:0-Sieg zog der ESV in der Tabelle wieder am VfB Fallersleben II vorbei, der seine Partie beim SV Sandkamp auf den Mittwoch vorgelegt hatte.

Die weiteren Partien:

SV Nordsteimke – Sport Union Wolfsburg 8:1 (5:1). Tore: 1:0 Sölter (4.), 1:1 Hanout (7.), 2:1 Schubert (9.), 3:1, 4:1 Gebert (19., 22.), 5:1 Margenberg (32.), 6:1 Schubert (52.), 7:1 Sölter (85.), 8:1 Schumacher (90.).

TSV Hehlingen II – SSV Vorsfelde III 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Schüler (4.), 0:2 Bewernick (45.+1), 1:2 Brigl (56.), 1:3 Dos Santos (63.), 1:4 Bewernick (69.).

Jahn Wolfsburg – TSV Wolfsburg 12:2 (4:2). Tore: 1:0 Koua Koutou (7.), 1:1 Heine (9.), 1:2 Tirotto (28.), 2:2 Mekpajbe (29.), 3:2 Koua Koutou (34.), 4:2 Herzam (45.+2), 5:2 Pisano (47./FE), 6:2 Kouadio (49.), 7:2 Pisano (54.), 8:2, 9:2 Herzam (60., 63.), 10:2 Koua Koutou (74.), 11:2 Herzam (80.), 12:2 Sauer (86.).

SSV Kästorf/Warmenau – TSV Heiligendorf 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Reis (9.), 2:0 Kahlert (85.), 3:0 Klenner (87.).

FSG Neindorf/Almke – SV Sandkamp 1:5 (1:1). Tore: 1:0 Hackl (12.), 1:1 Zahrane (44.), 1:2 Scholz (59.), 1:3 Suvac (64.), 1:4 Occhineri (71.), 1:5 Zaharia (90.+1).

