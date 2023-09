Lennart Röhl erreicht zwei neue Veranstaltungsrekorde

Zum bereits 18. Mal hatte der TV Jahn Wolfsburg zum Kurzbahnmeeting in das BadeLand geladen. Zur überregional beliebten Veranstaltung reisten neben Vereinen aus ganz Niedersachsen auch Teilnehmer aus Potsdam, Leipzig und Halberstadt an. In Summe wollten sich 330 Schwimmerinnen und Schwimmer auf der 25-Meter-Bahn messen. Durch kindgerechte Wettkämpfe gleich zu Beginn des Wettkampftages ermöglichte der TV Jahn es auch den Kleinsten ab sechs Jahren, erste Wettbewerbserfahrungen zu sammeln.

Zwei Jahn-Siege über die 25-Meter-Distanz

Mit vollem Einsatz – und im besten Fall ohne auf der Strecke Luft zu holen – wurden die Freistil Supersprints über 25 Meter (m) geschwommen. Die offen gewerteten Finals entschieden Franziska Hauptmann (00:12,74 min) bei den Damen und Maxim Schlaht (00:11,18 min) bei den Herren jeweils für den TV Jahn. Ebenfalls offene Finals wurden bei den 100 m Lagen ausgeschwommen. Es gewannen Paula Bachmann vom ASC Göttingen bei den Damen (01:11,06 min) und Lennart Röhl vom TV Jahn bei den Herren (01:00,93 min).

Im nächsten Einzelwettbewerb wurden die besten Schwimmer über die 50 m und 100 m Distanz gesucht. Grundlage dafür ist die Punktetabelle des Weltschwimmverbandes, nach der – unabhängig vom Schwimmstil –, maximal 1000 Punkte, entsprechend der jeweiligen Weltrekordzeit, vergeben werden. Einer solchen am nächsten zu kommen – und damit Punktbeste ihrer Altersklasse zu werden –, schafften in diesem Jahr folgende Jahner: Frieda Leschke (100), Lina Sofie Karpstein (50/100), Marie Marpert (50), Leni Kosak (50/100), Liv Dykan Andrés (50), Alissa Leitloff (100), Franziska Hauptmann (100), Tjark Leitzke (50), Lennart Röhl (50/100), Malte Marpert (50/100), Maxim Schlaht (50/100).

ASC Göttingen gewinnt Staffel-Rennen

In der spektakulären „Massenstaffel“ über 10x50 m Freistil zeigt sich der ASC Göttingen als stärkste Mannschaft und entführt den Siegerpokal mit einer Zeit von 04:36,05 min aus Wolfsburg, nur vier Sekunden dahinter der TV Jahn, gefolgt von der SSG Braunschweig auf Platz 3.

Nicht am TV Jahn vorbeizukommen war diesmal in den 4x50 m Lagenstaffeln. In der weiblichen Konkurrenz schlug der TV Jahn in 02:06,58 min an, gefolgt von der SGS Barsinghausen und dem ASC Göttingen. In der männlichen Konkurrenz ging Platz 1 in 01:51,80 min ebenfalls an die Jahner. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten die 2. Mannschaft und die 1. Mannschaft des ASC Göttingen.

Lennart Röhl (Jahrgang 2006) meldete sich nach einem Auslandsjahr bärenstark zurück im Topteam der Jahner und stellt gleich zwei Veranstaltungsrekorde über 50 m (00:25,53 min) und 100 m Schmetterling (00:56,97 min) auf. Über 50 m Schmetterling gelang dies ebenfalls Helena Heinrich vom Potsdamer SV in 01:05,64 min. Auch Maxim Schlaht, TV Jahn, machte sich über 100 m Brust in 01:05,68 min ebenfalls zum neuen Rekordhalter.

„Vier neue Veranstaltungsrekorde zeigen das hohe sportliche Niveau der Veranstaltung. Die tolle Form unserer Sportler schon zu Saisonbeginn ist hinsichtlich der kommenden Meisterschaften sehr vielversprechend.“, stellt TV Jahn-Trainer Dennis Bauch begeistert fest.

red

