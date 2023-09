VfB Fallersleben tritt beim TV Bissendorf-Holte an

Noch ist die Geduld der Verantwortlichen des VfB Fallersleben lange nicht zu Ende. Nach zwei Niederlagen zum Oberliga-Auftakt stehen die VfB-Handballer zwar punktlos da, doch die Auftritte der Mannschaft machten Mut. Nun geht’s zum Vorjahresdritten. Beim TV Bissendorf-Holte hängen die Trauben für die Hoffmannstädter erneut hoch.

Mike Knobbe hat vor dem Beginn der Saison bewusst Erwartungsmanagement betrieben. Von einem „Hammer-Programm“ zum Auftakt war in Fallersleben die Rede. Erst Meister Hannover-Burgwedel, dann Drittliga-Absteiger Northeim und anschließend Bissendorf-Holte – drei Aufstiegskandidaten in Serie. Aus den ersten beiden Partien ging der VfB ohne Zählbares hervor. „Das drückt aufs Selbstbewusstsein“, gesteht VfB-Trainer Knobbe. „Es ist immer schöner, zu Saisonbeginn zu punkten.“ Zuversichtlich stimmt den Coach, dass seine Mannschaft gegen Northeim nah dran war am ersten Erfolgserlebnis. Die knappe 33:34-Heimniederlage zeigte, dass der VfB mit den Besten der Liga mithalten kann. „Es ist für uns gegen jedes Oberliga-Team etwas möglich“, versichert Knobbe. „Die wenigsten Mannschaften der Oberliga spielen gerne gegen uns.“

Auch den Trip nach Bissendorf gehen die Hoffmannstädter mit dem Ziel an, Punkte einzufahren. „Wir spielen auf Sieg“, betont Knobbe. Übermäßigen Respekt vor dem ehemaligen Drittligisten habe man nicht. „Wir wissen, dass Bissendorf-Holte Qualität hat. Aber ich habe sehr großes Vertrauen in mein Team“, erklärt Knobbe. „Wir können auch in Bissendorf bestehen.“ In eigener Halle haben die Fallersleber den TV bereits bezwungen. Das Rückspiel in der vergangenen Spielzeit ging mit 33:29 an den VfB. Im Hinspiel setzte es allerdings eine klare 27:35-Pleite.

Knobbe hat seine Lehren gezogen. „Wir haben Bissendorf-Holte im ersten Aufeinandertreffen zu schnell zu deutlich wegziehen lassen. Da müssen wir aufpassen“, warnt der VfB-Trainer. Knobbe fordert ein entschlossenes Vorgehen gegen die torgefährlichen TV-Rückraumspieler. „Wir müssen die Laufwege stören, es verhindern, dass sich Bissendorf-Holte entfalten kann.“ Im Offensivspiel setzt Knobbe auf präzise Abschlüsse. „Wenn wir werfen, müssen wir konzentriert sein. Werfen wir den TV-Torhüter warm, haben wir keine Freude an dem Spiel“, sagt der VfB-Coach.

Knobbe hofft, eine so triste Rückreise wie im September des vergangenen Jahres vermeiden zu können. Bis spät in den Sonntagabend waren die Fallersleber unterwegs – und das mit einer Niederlage im Gepäck. Auch in dieser Spielzeit findet die Begegnung Sonntagnachmittag statt. „Das ist keine ideale Anwurfzeit, aber wenn wir deshalb jammern, müssen wir erst gar nicht antreten“, betont Knobbe.

