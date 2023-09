Flimms verteidigen ihren Landesmeister-Titel bravourös

Die alten sind auch die neuen Landesmeister: Jürgen und Christine Flimm, Sonderklassen-Tanzsportpaar des SSV Neuhaus, waren auch in diesem Jahr bei den Landesmeisterschaften der Masterclass III nicht zu schlagen. Mit starken tänzerischen Höchstleistungen verteidigte das SSV-Paar souverän seinen Titel aus dem vergangenen Jahr.

In dem Turnier in den Standardtänzen mit 21 Paaren, Ausrichter war der TSV Barsinghausen in Lauenau, qualifizierten sich die Flimms nach Vor- und Zwischenrunde für die Endrunde mit sieben Paaren. In der Endrunde gewannen die Wolfsburger alle fünf Tänze und holten sich überlegen den Landesmeistertitel. Das Wertungsgericht belohnte ihre Leistungen mit 24 der möglichen 25 Einserwertungen.

Eigentlich war dieser Sieg vielen Zuschauern von Beginn an klar. Das war immer wieder von den begeisterten Zuschauern zu hören. „Das war unser 50. Sieg in einem Sonderklassen-Turnier der ersten Kategorie plus ein Sieg in einem Einladungsturnier“, informierte Jürgen Flimm. „Es hat viel Spaß gemacht, vor solch einem begeisterten Publikum zu tanzen.“

Sergio Dodaro und Francesca D`Aviri (TSA d. A.S.P. Apulia Wolfsburg) belegten den sechsten Platz. Giuseppe Gullotta und Maria Palermo (MTV Vorsfelde) verpassten knapp die Endrunde. Auch Flimms Klubkollegen Detlef und Marion Drees überzeugten in der Masterclass III A. Das SSV-Paar belegte im Turnier mit elf Paaren einen guten vierten Platz. Manfred und Roswitha Trilat (SSV Neuhaus) holten sich zudem den Titel in der Masterclass IV C in der Standardsektion.

wk

