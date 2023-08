Fußball SSV Vorsfelde II will die Leistung der Vorsaison bestätigen

Cedric Schröder (in Grün) und der SSV Vorsfelde II möchten ihre Leistung aus der Vorsaison wiederholen.

Vorsfelde. Mit einem auf neun Positionen veränderten Kader peilt die Oberliga-Reserve in der neuen Bezirksliga-Spielzeit wieder einen Platz in der Top 4 an.