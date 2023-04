Trotz Luft nach oben: VfL-Trio startet in Albanien

Die Armwrestler des VfL Wolfsburg bekommen aktuell kaum Pause: Knapp drei Wochen nach den deutschen Meisterschaften ging’s am Freitag mit dem Flieger nach Tirana, wo die Albanian Open stattfinden. Der VfL schickt sein Weltmeister-Trio in die albanische Hauptstadt – ob auch alle starten werden, entscheidet sich dabei erst vor Ort.

Matthias Schlitte verzichtet auf die Pause

Jan und Fabian Täger sowie Matthias Schlitte sollen gegen die internationale Konkurrenz bestehen. Ernst wird’s am Samstag um 13 Uhr, direkt nach dem Wiegen. Vor allem für die Täger-Zwillinge dürfte es dieses Mal schwer werden: Bis zum dort angesetzten Gewichtslimit von 75 Kilogramm haben die Brüder knapp zehn Kilo Luft. Während Fabian Täger gut vorbereitet auf den Balkan reist, ist Jans Start noch offen. „Jan hat sich bei der DM leicht verletzt, und wir werden vor Ort entscheiden, ob es für ihn Sinn ergibt“, so Trainer Olaf Köppen.

Die Initiative für die Teilnahme in Albanien ging von „Hellboy“ Schlitte aus, der „diese Saison noch mal in die Vollen“ gehen möchte. „Deshalb habe ich nach der deutschen Meisterschaft nicht pausiert und bin direkt wieder ins Training eingestiegen. Dieses hochklassige Turnier bestreite ich nun aus dem vollen Trainingsbetrieb. Ich bin froh, dass Jan und Fabian direkt zugesagt haben. Aufgrund der harten Konkurrenz und des Gewichtsunterschieds gehe ich aber ohne große Erwartungen in das Turnier“, so Schlitte zur Ausgangslage des Trios.

Die Weltmeister vom VfL Wolfsburg sind zu leicht

Sowohl Schlitte (bis 70 kg rechts) als auch Jan (bis 63 kg links) und Fabian Täger (bis 63 kg rechts) hatten sich 2022 zum Weltmeister gekrönt. Nun befindet sich das VfL-Trio in der Vorbereitung für die Europameisterschaft in Finnland. Während sich ihre Widersacher vermutlich fünf Kilo und mehr runterhungern, um im Limit bis 75 kg zu starten, ist Schlitte gelassen. „Ich bringe momentan 72 kg auf die Waage und bin im Soll für die EM. Die Zwillinge haben mit 67 kg noch mehr Luft. Das ist diesmal aber natürlich ein Nachteil“, so Schlitte.

Nach der Rückkehr wird sich das Trio wieder dem heimischen Publikum präsentieren. Im Rahmen der Barleber Fight Night am 6. Mai stehen mehrere Supermatches an.

