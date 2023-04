Börner hält, Odogu trifft – VfL erstmals im B-Junioren-Finale

Jaaaaaa! Was für ein Wahnsinns-Halbfinale, was für ein Drama! Die U17 des VfL Wolfsburg steht im vierten Anlauf erstmals in einem Endspiel um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft! Nach einem irren Halbfinal-Rückspiel gegen die TSG Hoffenheim drehte die Mannschaft von Trainer Dennis da Silva Felixdie 3:4-Niederlage im Hinspiel. Am Ostermontag egalisierte der VfL vor 1500 Zuschauern im AOK-Stadion in packenden 90 Minuten den Ein-Tor-Rückstand, gewann mit 8:6 (3:2, 0:1) nach Elfmeterschießen. Es war ein Tag mit vielen Wolfsburger Helden: Kapitän David Odogu, der den entscheidenden Elfmeter verwandelte, Keeper Benedikt Börner, der den einzigen Elfmeter parierte und allen voran Trevor Benedict, der die Mannschaft als Joker mit seinem Last-Minute-Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit erst ins Endspiel führte.

Nach dem Schlusspfiff und einer an Drama kaum zu toppenden Partie, in der Hoffenheim lange wieder der sichere Sieger aussah, kannte der Jubel bei den Wolfsburger B-Junioren keine Grenzen, sie feierten im Kreis, sangen „deutscher Meister wird nur der VfL...“ – während die Hoffenheimer Spieler sich auf den Boden fielen ließen und diese Niederlage nicht fassen konnten.

Doch eins nach dem anderen: Wie im Hinspiel verschlief der VfL, der mit der gleichen Elf wie vor gut einer Woche auflief, den Start komplett: Die Defensive war weit aufgerückt, da hebelte Juan Tiago Poller die Wolfsburger Abwehr mit einem Pass aus, Blessing Makanda war völlig frei durch, umkurvte Torwart Börner aus und schob cool ein – die schnelle Führung nach nur sieben Minuten.

TSG diktiert das Geschehen – und geht früh in Führung

Mit der Führung im Rücken dominierte Hoffenheim das Geschehen komplett. Poller bediente Stürmer Marlon Faß, doch Börner wehrte den Ball in letzter Sekunde noch ab (11.). Leonard Krasniqi mit einem 16-Meter-Freistoß (32.) und fast auch Leo Klipphahn (40.) mit einem Eigentor hätten für die TSG nich erhöht. Vom Meister der Bundesliga Nord/Nordost, der alle in dieser Spielzeit bisher Heimspiele gewonnen hatte, kam offensiv viel zu wenig.

Die Abstände passten beim VfL nicht, sie spielten extrem fahrig. Halbhohe, unpräzise Flanken waren leichte Beute für Hoffenheim-Keeper Ferdinand Gebert, die beste (Halb-) Chance hatte Alexander Georgiadi, dem nur eine Fußspitze fehlte, um den Ball an dem rausgekommenen Gebert vorbeizuspitzeln (14.). Das einzig Positive nach 45 einseitigen Minuten: Im Gegensatz zum Hinspiel lag der VfL nur mit einem und nicht mit zwischenzeitlich drei Treffern hinten.

Leonard Köhler (vorne) brachte den VfL mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen die TSG Hoffenheim zurück in die Partie. Foto: Darius Simka / regios24

Nach Köhlers Ausgleich dreht der VfL auf

VfL-Coach da Silva Felix reagierte in der Halbzeit, brachte drei neue Spieler – und das zahlte sich aus. Die Grün-Weißen wurden aktiver, auch wenn die TSG zunächst weiter mehr Ballsicherheit hatte. Benedict traf per Pressschlag den Außenpfosten. Die anschließende Ecke von Bennit Bröger leitete Odogu zu Leonard Köhler – 1:1 (61.). Bitter für die Gäste: Die Ecke hätte es eigentlich nicht geben dürfen, Benedict war als Letzter am Ball.

Jetzt war der VfL da, biss sich in die Partie und spielte wie ausgewechselt. Elijas Aslanidis hatte nach Pass von Georgiadi die Riesenchance aufs 2:1, wurde aber noch entscheidend gestört (67.). Hoffenheim hatte jetzt natürlich Platz, Jamie Wähling schoss aus spitzem Winkel am Tor vorbei (70.). Mit dem Gegenangriff fiel dann die Führung, wieder war der zur Pause eingewechselte Benedict beteiligt, wieder war es ein Standard. Der schnelle Joker zog in den Strafraum, wo ihm Girmann den Ball eigentlich vom Fuß spitzelte – und doch bekam Wolfsburg Elfmeter, den Georgiadi sicher verwandelte (72.).

Wahnsinns-Finish: Benedict rettet Wolfsburg ins Elfmeterschießen

Zweimal hatten die Gastgeber richtig viel Dusel mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Niklas Wich. Der VfL, allen voran Benedict, machte weiter mächtig Dampf und suchte die Entscheidung in der regulären Spielzeit Der siebenmalige U16-Nationalspieler schoss kurz darauf drüber (76.), legte dann für Georgiadi ab – Abseits (78.). Mitten in dieser Drangphase kam die TSG aber noch einmal zurück. Nach einem Freistoß von der linken Seite Richtung kurzes Eck war ausgerechnet der VfL-Kapitän noch dran – 2:2 (86.).

Börner hält, Odogu trifft – der VfL steht im Endspiel

Der VfL versuchte jetzt alles, in der Nachspielzeit ging auch Börner mit nach vorne, die Partie war an Dramatik nicht zu überbieten. Mit einer der letzten Aktionen traf Benedict nach einem langen Freistoß von Dennis Celik zum vielumjubelten 3:2 und rettete seine Mannschaft ins direkt anschließende Elfmeterschießen.

Dort parierte Börner gleich den ersten Schuss von Baton Hajrizaj, alle anderen Schützen verwandelten auf beiden Seiten sicher. Dann kam Wolfsburgs Kapitän – und schoss den VfL in sein erstes B-Junioren-Endspiel. Dort geht’s am kommenden Sonntag (11 Uhr) im Endspiel zum Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Schalke 04 und Arminia Bielefeld.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Börner – Bürger (84. Schlothauer), Odogu, Klipphahn (46. Neininger), Celik – Köhler, Prokopp (46. Grzywacz) – Aslanidis, Bröger, Brosacki (46. Benedict) – Georgiadi.

TSG Hoffenheim: Gebert – Girmann (84. Hajrizaj), Morel, Maier, Taschetta (69. Alagi) – Gabriel, Wähling – Makanda (68. Savvidis), Poller (84. Camara), Krasniqi – Faß.

Tore: 0:1 Makanda (7.), 1:1 Köhler (61.), 2:1 Georgiadi (72./Foulelfmeter), 2:2 Odogu (86./Eigentor), 3:2 Benedict (90.+4).

Gelbe Karten: Prokopp, Köhler, Bröger, Aslanidis, Odogu / Krasniqi, Wähling, Gabriel.

Schiedsrichter: Niklas Wich (Rothenkirchen).

Zuschauer: 1500 im AOK-Stadion.

