Wolfsburgs größtes Tischtennis-Talent wird Landesmeister

Die Erwartungen waren hoch, doch Nachwuchs-Talent Daniel Nagy vom SSV Neuhaus hielt ihnen mit Bravour stand: Wolfsburgs wohl größtes Tischtennis-Talent wurde in der U13 Landesmeister, konnte damit seinen Landesranglisten-Erfolg, den er im September ebenfalls in Salzgitter gefeiert hatte, bestätigen – und konzentriert sich fortan noch mehr auf den Sport.

„Trotz seiner Favoritenrolle hat Daniel nichts geschenkt bekommen“, sagte Vater und Coach Gabor Nagy. Sein Filius, mit dem er in der Männer-Verbandsliga für Neuhaus auf Punktejagd geht, hat sich trotzdem mit 5:0 Siegen und einem Satzverhältnis von 15:1 in die K.o.-Phase gespielt. Im Viertelfinale bezwang der Zwölfjährige U11-Talent Kirill Manalaki (TSG Dissen) mit 3:0, in der Vorschlussrunde seinen wohl größten Konkurrenten Jakob Sternberg (Mellendorfer TV) knapp, aber verdient, mit 3:1. Und im Endspiel gegen den ein Jahr jüngeren Terry Choi (ASC Göttingen) machte Nagy es mit einem 3:0 wieder deutlich.

Daniel Nagy macht die nächsten Schritte im Sportinternat

In der U19 scheiterte er (2:3 Siege) tags darauf genauso wie sein SSV-Klubkollege Julius Kleinert (1:4 Siege) in der Gruppenphase. Bei der U15 hatte er bereits Bronze abgeräumt. „Das ist eine tolle Leistung von einem so jungen Spieler“, so Gabor Nagy zu den Erfolgen bei insgesamt vier Teilnahmen an Landes-Einzelmeisterschaften in dieser Saison.

Vom 1. Februar an beginnt für das Neuhäuser Talent ein neuer Lebensabschnitt. Nagy zieht ins Sportinternat nach Hannover. Sein Vater sagt: „Dort kann er sich noch mehr auf Tischtennis konzentrieren.“

