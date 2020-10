U17 der Young Grizzlys kratzt gegen Köln an der Sensation

Spektakuläres Wochenende für die Young Grizzlys! Dem Wolfsburger Eishockey-Nachwuchs fehlten nur Sekunden zur Sensation in der U17-Division I Nord. Bis 18 Sekunden vor dem Ende führte das Team gegen den Staffel-Favoriten Kölner Junghaie mit 4:3, kassierte dann aber unglücklich noch zwei Tore. Die U20 in der DNL III Nord feierte unterdessen zwei Kantersiege in Hamburg.

U17-Division I Nord

Young Grizzlys – Kölner Junghaie 4:5 (1:1, 1:1, 2:3). 0:1 und 1:2 lagen die Gastgeber in der Samstag-Partie zurück, ließen sich aber nie abschütteln. Im Gegenteil: Als Jan-Felix Faupel in der 54. Minute auf 4:2 für Wolfsburg erhöhte, lag die Sensation in der Luft. Zwar waren die Kölner ohne ihre an Corona erkrankten Spieler nur mit einem 16-Mann-Kader in die VW-Stadt gekommen, aber auch die Grizzlys hatten nur 16 Spieler auf dem Spielbericht stehen und mussten auf drei ihrer Stammverteidiger verzichten.

„Total schade, dass die Jungs die Führung am Ende nicht behaupten konnten. Sie haben es echt toll gemacht“, lobte Trainer Christoph Höhenleitner. Neben Faupel schossen Paul Gänsslen, Richard Samigullin und David Albrecht die Wolfsburger Tore.

Young Grizzlys – Kölner Junghaie 6:9 (0:3, 3:4, 3:2). Am Folgetag war es dann deutlicher. Die Wolfsburger lagen bereits nach dem ersten Drittel mit 0:3 hinten, kassierten bald das vierte Gegentor und konnten diesen Rückstand nicht mehr wettmachen. Näher als drei Treffer kamen sie nicht mehr an die Junghaie heran. Gänsslen und Faupel (2) trugen sich erneut in die Torschützenliste ein. Zudem erzielte Wolfsburgs Außenstürmer Elias Brandt einen Dreierpack.

Weiter geht es am Wochenende mit zwei weiteren Heimspielen gegen die Eisbären Berlin (Samstag, 19.30 Uhr) und den ESC Dresden (Sonntag, 14.30 Uhr).

U20-DNL/Division III Nord

Hamburger SV – Young Grizzlys 1:10 (0:6, 1:4, 0:0). Die Mannschaft von Trainer Laszlo Csata machte am Samstag kurzen Prozess mit dem überforderten Schlusslicht. Schon ein halbes Dutzend Treffer landete sie im ersten Drittel. Grizzlys-Torwart Mitja Fiedrich wird es verschmerzen können, dass er durch das Hamburger Ehrentor in der 32. Minute zum 1:9-Zwischenstand sein Shut-out (Spiel ohne Gegentor) knapp verpasste.

Julian Steinke (3 Tore und 3 Assists) avancierte zum Topscorer des Matches. Lukas Kleineidam (2/2), Nicklas Müller (2/2) und Daniel Herklotz (2/1) schnürten Tor-Doppelpacks. Einen Treffer steuerte Paul David Chazan bei.

Hamburger SV – Young Grizzlys 2:7 (2:1, 0:3, 0:3). Nach dem klaren Erfolg am Vortag gingen es die Gäste am Sonntag anfangs etwas zu locker an. Doch nach dem Rückstand am Ende des zweiten Drittels wurde es anschließend erneut standesgemäß. Müller (3), Herklotz (2), Prithvi Meier und Chazan sorgten mit ihren Toren für drei weitere Punkte.

Am Wochenende stehen für den Tabellenzweiten nun zwei Spitzen-Heimspiele gegen den drittplatzierten EV Duisburg an (Samstag, 14.30 Uhr/Sonntag, 9 Uhr) an.