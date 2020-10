Englische Woche endet mit dritter VfL-II-Niederlage

Es war die dritte Niederlage in Serie, und das Topteam der vergangenen Jahre hat damit auch erst einmal den Kontakt an die vorderen Tabellenplätze in der Südstaffel der Fußball-Regionalliga Nord verloren: Die U23 des VfL Wolfsburg kassierte zum Ende ihrer englische Woche die nächste Pleite. Gegen Hannover 96 II verlor das Team von Trainer Henning Bürger mit 1:2 (0:1).

In einem insgesamt ausgeglichenen Regionalliga-Duell fehlte es dem VfL II meist an Durchschlagskraft. Gelang es den Grün-Weißen jedoch, sich vor das Tor der „Roten“ zu kombinieren, gingen sie zu schlampig mit ihren Chancen um.

Bürger sieht zwei Faktoren für die dritte Pleite in Serie

Bürger machte die Pleite vor allem an zwei Faktoren fest: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir viele gewonnene Bälle zu leicht wieder hergegeben und zu überhastet gespielt. Dadurch fehlte es oft auch an der nötigen Durchschlagskraft.“ Zum anderen, so der Coach weiter spielte wohl auch die hohe Belastung nach zwei kampfbetonten Auswärtspartien eine Rolle. Der VfL-II-Coach hatte seiner Elf schon unter der Woche die Erschöpfung angesehen. „Innerhalb der englischen Woche war bei meinen Spielern auch ein gewisser Substanzverlust zu erkennen. Deshalb kommt die Spielpause jetzt für uns zur rechten Zeit“, sagt Bürger mit Blick auf das spielfreie nächste Wochenende.

In den ersten gut 30 Minuten gegen 96 hatte John Iredale, eigentlich Wolfsburgs verlässlichster Stürmer, gleich vier Möglichkeiten, um den Führungstreffer zu erzielen: In der vierten Minute konnte 96-Keeper Fabian Kokott jedoch sicher halten. Der zweite Versuch des Australiers wurde gefährlicher. Nach einem starken Zuspiel von Dominik Marx klärten die Gäste den Kopfball noch auf der Linie. Auch in der 21. und der 33. Minute ließ der 21-Jährige die Chance zur Führung liegen.

Ein Ex-Wolfsburger trifft zur Führung

Das rächte sich. Der frühere Wolfsburger Orrin McKinze Gaines II machte es nur drei Minuten später besser und traf zur Gästeführung.

Zur zweiten Halbzeit musste Bürger reagieren: Dominik Marx blieb angeschlagen in der Kabine, für ihn kam Moses Otuali, und Ole Pohlmann rückte aus dem Angriff für Marx in das zentrale Mittelfeld. Vorerst passierte in beiden Strafräumen aber nicht viel. Der VfL II hatte nach 55 Minuten nach einer Ecke die Chance auf den Ausgleich, scheiterte aber.

Otualis Tor ist nur Ergebniskosmetik

Diese Nachlässigkeit nutzte wiederum 96. Nach einem gut ausgespielten Konter schloss Jan Herrman aus zentraler Position zum 2:0 ab. Der VfL spielte nun gegen die Zeit, hatte aber kaum noch große Chancen. Otualis Tor zum 1:2 blieb somit nur Ergebniskosmetik und änderte nichts mehr an einer insgesamt enttäuschenden Woche für die U23 der Wolfsburger.