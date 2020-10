U19 des VfL zieht in nächste DFB-Pokal-Runde ein

Eine Runde weiter im DFB-Junioren-Pokal, eine weitere Niederlage in der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost. Das sind die Ergebnisse der Nachwuchs-Fußballer des VfL Wolfsburg. Die U19 konnte in Dresden bei Dynamo mit 3:2 (0:1) gewinnen, die U17 musste sich gegen Dresdens B-Junioren mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

A-Junioren

Nach dem letztjährigen Erstrunden-Aus im Junioren-Pokal wollten die A-Junioren diese Saison besser abschneiden. Das Minimalziel ist mit dem Sieg in Dresden erreicht. Es war aber ein hartes Stück Arbeit für das Team von Trainer Christian Wimmer: „Dresden war sehr effektiv, aber wir haben uns für eine gute Leistung belohnt“, freute sich der 35-Jährige.

Sein Team geriet durch die Tore von Johann Saalfrank (19. Minute) und Phil Harris (48.) in Rückstand. Doch der VfL fing sich und drehte die Partie noch: Moses Otuali (63.), Timon Burmeister (81.) und der eingewechselte Dino Nuhanovic (83.) bescherten den Wolfsburgern den Einzug in die nächste Runde. „Ich kann nur ein Kompliment an die Jungs aussprechen. Wir sind froh, in die nächste Runde einzuziehen“, bilanzierte Wimmer.

VfL U19: Schulze – Höppner (71. Walther), Fobassam, Garcia MacNulty, Di-Michele-Sanchez – Vukancic, Berg – Littbarski (79. Hernandez-Foster), Burmeister, Polster (57. Nuhanovic) – Otuali (89. Tomljenovic).

Tore: 1:0 Saalfrank (19.), 2:0 Harris (48.), 1:2 Otuali (64.), 2:2 Burmeister (81.), 2:3 Nuhanovic (83.).

B-Junioren

Die U17 des VfL musste den Platz mit einer sehr bitteren Niederlage verlassen. 17 Torchancen hatten die Wolfsburger zu verbuchen, Tore erzielten sie keine. „Wir müssen einfach eine Gewinner-Mentalität, die letzte Gier und noch mehr Überzeugung vom eigenen Spiel entwickeln“, sah VfL-Trainer Daniel Bauer Gründe. Spielerisch und taktisch habe sein Team alles umgesetzt, es sei ein Spiel auf ein Tor gewesen, so der 37-Jährige.

Das Tor des Tages für die Dresdener erzielte Lucas Ehrlich in der 5. Minute nach einer Ecke. „Wir haben Dresden super bespielt, am Ende geht es im Fußball aber darum, erfolgreich zu sein“, so Bauer.

VfL U17: Mohwinkel – Lange, Kastull (72. Thomas), Phong – Boateng (41. Hinze), Heller, Wagbe – Ambros, Homann – Brunner, Meier (60. Busch).

Tor: 0:1 Ehrlich (5.).