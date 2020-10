Top-Sprinter Deniz Almas und seine „SK-lation“

An seinen ersten direkten Kontakt mit Wolfsburg erinnert sich Deniz Almas gut. Es war der 19. August 2018, als der junge Sprinter, der damals für den VfL Sindelfingen an den Start ging, auf der Haupttribüne des VfL-Stadions am Elsterweg Platz nahm und zuschaute, wie auf der Bahn vor ihm Sven Knipphals, Olympiastarter mit der Staffel und Wolfsburgs schnellster Wolf, beim „SKlation“ genannten Sportfest seinen Hut vom Leistungssport nahm. Almas wusste da noch nicht, dass dieser letzte große Tag des Wolfsburger Top-Sprinters auch für ihn einen besonderen Einschnitt im Leben bedeuten würde.

Zuvor, so gibt der junge Mann aus Calw in Baden-Württemberg zu, habe er kein echtes Bild vom VfL

Den schnellsten Lauf der Saison legte Deniz Almas (l.) in Weinheim hin, als er 10,08 Sekunden lief. Foto: imago images

gehabt. Klar, da waren die Bundesliga-Fußballer, aber ansonsten nur

Knipphals. „In der Leichtathletik war das für mich ein Ein-Mann-Verein mit Sven“, sagt er. Knipphals kannte Almas schon da ganz gut. Der damals 21-Jährige studierte in Leipzig und sprintete als Kaderathlet am Stützpunkt bei Bundestrainer Ronald Stein. Knipphals war da bereits Chiropraktor in dem Team und arbeitete mit dem Nachwuchssprinter zusammen.

Es war ein Wink des Schicksals für den Youngster: Hinter Almas lag eine schwierige Saison, Verletzungen warfen ihn zurück, er war aus dem Leistungskader geflogen und hatte seine Förderstufe eingebüßt. Das machte sich für den jungen Studenten vor allem in finanzieller Hinsicht bemerkbar, der Etat für wichtige Trainingslager-Maßnahmen, um an der deutschen Spitze dranzubleiben, war plötzlich weggebrochen. „Sven hat dann in mir Potenzial gesehen und beim Verein für mich ein gutes Wort eingelegt“, erzählt der damalige Sindelfinger.

Nachdem den Leichtathleten mit Knipphals ihr strahlkräftigster Leuchtturm durch das Karriereende weggebrochen war, machte der Klub Almas ein Angebot und verpflichtete ihn. Der Sportler selbst musste nach eigener Aussage nicht lange überlegen. „Ohne dieses Angebot weiß ich nicht, wie es mit mir weitergegangen wäre“, sagt er mit Blick auf die sportliche Zukunft. Der VfL gab ihm die nötige Sicherheit, half ein Jahr später auch dabei, dass Almas in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen wurde.

Sein erstes Ausrufezeichen als Sprinter setzte er dann ein Jahr später, als VfL-Athlet mit der deutschen U23-Staffel bei den Europameisterschaften im schwedischen Gävle, wo die 4-x-100-Meter-Staffel Gold holte. Im Einzel war Almas, der einen türkischstämmigen Vater hat und sich in den sozialen Netzwerken „Turbotürke“ nennt, weiter ein unbeschriebenes Blatt. Bis zu diesem Frühjahr. Erst im Februar ging sein Stern auf, in der Arena Leipzig legte er über 60 Meter eine Zeit von 6,60 Sekunden hin und holte sich den DM-Titel.

Trotz Corona: Almas arbeitete weiter hart an sich

Dann kam Corona. Doch während die Sportwelt zum Teil den immer neuen Absagen von Wettkämpfen hinterher trauerte, blieb Almas positiv – und arbeitete weiter hart an sich. Die schließlich auf 2021 gelegten Olympischen Spiele in Tokio? Für ihn die Chance, sich noch einmal zu verbessern.

Als auch die Leichtathletik unter strengen Auflagen zurückkehrte, deutete der VfLer an, dass er die Zeit klug genutzt hat. 10,24 Sekunden in Dresden waren über 100 Meter eine kleine Steigerung, mit der er aber erst zum Quantensprung ausholte. Nur drei Wochen später schüttelte Almas eine 10,08 aus dem Ärmel – damit hatte niemand gerechnet, auch nicht auf der als Rennpiste bekannten Bahn in Weinheim.

Es war Klub-Rekord, Niedersachsen-Bestwert (beides hatte vorher Knipphals gehalten), deutsche und europäische Jahresbestzeit (letztere hielt bis zum 15. September). Almas katapultierte sich in eine neue Liga. Knapp zwei Jahre nach seinem Besuch bei Knipphals’ Abschied, so könnte man sagen, „sk-lierte“ der Nachfolger.

10,09 Sekunden bedeuteten nach dem Erfolg in der Halle auch den Freiluft-Titel

Und der Höhenflug sollte noch weitergehen. Trotz der neuen Bürde des Favoriten bestätigte der VfLer Form und frisch formulierten Anspruch bei der DM in Braunschweig eine Woche später, 10,09 Sekunden bedeuteten nach dem Erfolg in der Halle auch den Freiluft-Titel – die Erwartungen an den Leuchtturm dürften aus Klubsicht im Grunde schon übererfüllt gewesen sein.

Zu diesem Zeitpunkt war Almas zwar VfLer, und dessen Leichtathletik-Coach organisierte die Terminplanung für ihn, doch der Bezug zum erfolgreichsten Klub der Stadt war lose. Mit dem DM-Titel sollte sich das ändern. Prompt formulierten die Bundesliga-Profis eine Trainingseinladung, die Anfang September auch zustande kam. Der e.V.-Star räumte in direkten Sprintduellen mit einigen krummen Quervergleichen auf und sammelte hier genauso neue Kontakte wie kurz darauf beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Die eingangs lose Verbindung, an die vor allem das Wappen auf der linken Brust des Sprinters erinnerte, sie wird fester. Und die Zusammenarbeit könnte noch länger andauern. Auch wenn die VfL-Sprinter mehr sind als nur ihr Leuchtturm. Hinter Almas haben die in diesem Jahr verletzten Pernilla Kramer und Johannes Breitenstein sich mindestens auf nationaler Ebene gezeigt. Im Nachwuchs holte Trainer-Enkel Tobias Morawietz gerade den Titel des deutschen U18-Meisters über 100 m.

Almas weiß, wie wichtig die Hilfe des Klubs im schwierigen Jahr 2018 gewesen ist: „Das hat mir damals sehr geholfen. Es war nicht selbstverständlich, einen Außenstehenden zu unterstützen, der keine super Saison hingelegt hat.“

Klub und Sportler befinden sich in konstruktiven Gesprächen

Klub und Sportler befinden sich in konstruktiven Gesprächen über die Ausdehnung der Zusammenarbeit, Ende des Jahres läuft der Vertrag aus. Es würde nicht überraschen, wenn die Fußball-GmbH ein Sponsoring-Paket für den Sprinter schnürt, was sie auch für Knipphals schon getan hat. Almas findet: „Wir hatten schon gute Gespräche und sind auf einem sehr guten Weg.“

Persönlich hat Almas seine Ziele in diesem Sommer neu formulieren müssen. Zum avisierten Ziel Staffel-Start bei Olympia kam der Einzel-Start. In Deutschland strebt vor allem er – und mit ihm einige weitere junge Wilde – nach einer Wachablösung des deutschen Rekordhalters Julian Reus, die in diesem Jahr bereits weitgehend stattgefunden hat. Seine Zeiten will der VfL-Sprinter dabei in der Breite stabilisieren, in der Spitze noch einmal etwas draufpacken.

Zuletzt genoss er nach seinem Abschlussrennen in der Diamond League in Rom allerdings erst einmal ein paar freie Tage, spannte bei der Familie in Calw aus. Anfang Oktober geht das Training wieder in die Vollen. Er wird an seinen Defiziten arbeiten, denn die sieht er trotz einem Jahr „ohne wirklichen Tiefpunkt, aber mit vielen unterschiedlichen Höhepunkten“, wie er sagt. Der Start, die ersten 10 Meter, seien schon gut, im Vergleich dazu könne er auf den darauffolgenden 20 Metern noch einiges draufpacken. Es könnte die nächste „SK-lation“ dieser vielversprechenden Sprint-Hoffnung bedeuten, die mit 23 Jahren noch am Anfang ihrer Karriere steht – und an deren Aufstieg der VfL mit seinem Engagement einen großen Anteil hat.