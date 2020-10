Die Nachwuchsfußballer des VfL Wolfsburg sind in unterschiedlichen Wettbewerben unterwegs: Die U19 der Grün-Weißen reist am Samstag (11 Uhr) in der 1. Runde des DFB-Junioren-Pokals zu Dynamo Dresden. Die U17 hingegen empfängt Dresdens B-Junioren am Samstag (11 Uhr) in der Bundesliga Nord/Nordost.

Im Junioren-Pokal 2019/20 schied die U19 des VfL schon in der ersten Runde gegen Bayern München aus. In diesem Jahr will der VfL länger im Cup verbleiben: „Es ist ein anderer Wettbewerb, eine andere Partie mit einer Menge Pokalflair“, so U19-Coach Christian Wimmer. „Die Ergebnisse haben bisher zwar nicht gestimmt, mit der Leistung war ich aber zufrieden.“ Ein Augenmerk muss der 35-Jährige nach sechs Gegentoren besonders auf die Defensive legen: „Wir haben das im Training thematisiert. Wir müssen über die komplette Spielzeit konzentriert bleiben.“ Zuletzt musste Wimmer auf einige Spieler, die in der U23 aushalfen, verzichten, womöglich gilt das auch fürs Pokal-Spiel. Die größte Stärke der Dresdner sieht der Trainer in der „Heimstärke, da bringen sie ihre Qualität gut auf den Platz.“

Auch die U17 trifft auf Dresden, allerdings zu Hause im Porschestadion und in der Bundesliga. Dynamo entschied seine beiden bisherigen Partien für sich, VfL-Trainer Daniel Bauer sieht in den Dresdnern „ein echtes Team mit richtig starker Mentalität“ und sagt: „Sie sind sehr unangenehm zu spielen.“ Doch die Grün-Weißen überraschten zuletzt gegen Topfavorit Hertha BSC, holten ein 2:2. Bauer sah seine Elf vor allem in zwei Aspekten stark verbessert: „Unser Verhalten nach Ballverlust hat sich stark verbessert. Und mit dem Tor zum 1:2 ist unser Knoten geplatzt, das war eine richtige Befreiung für die Jungs.“ Sein Team sei auf dem richtigen Weg und im Training konzentriert – gute Voraussetzungen für den ersten Sieg.