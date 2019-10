Armwrestling in Wolfsburg: Branding und Täger furios

Das war ein würdiges Jubiläums-Event für die Armwrestler des VfL Wolfsburg: Mehr als 500 Zuschauer verfolgten am Samstag das 25. Over the Top-Turnier des VfL. Im Congresspark waren Laura Branding und Jan Täger die Wolfsburger Topwrestler. Wilhelm Pape sorgte für die Überraschung des Abends. Zum...