Mit Ntep: U23 des VfL 3:3 bei Generalprobe

Der letzte Test der Sommervorbereitung hatte es noch einmal in sich: Die U23 des VfL Wolfsburg erkämpfte sich mit dem in die Zweitvertretung degradierten Profi Paul-Georges Ntep vor dem Pflichtspiel-Auftakt in der Fußball-Regionalliga Nord am Freitag gegen den SV Rödinghausen aus der Weststaffel...