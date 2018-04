Dezimierter VfR erkämpft ein 2:2

Wolfsburg In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga trennten sich am Dienstagabend Gastgeber VfR Eintracht Nord und der TSV Heiligendorf 2:2 (0:0). Eintracht, ohne sieben Stammkräfte angetreten, beschränkte sich in Durchgang 1 darauf, das eigene Tor zu verriegeln....