Barnstorf hat das 0:7 noch im Hinterkopf

Barnstorf. Manche Spiele, die bleiben einfach hängen. So etwa die Partie am 22. Oktober vergangenen Jahres, als Fußball-Bezirksligist TSG Mörse den SV Barnstorf mit 7:0 vom Platz fegte. Am Sonntag (15 Uhr) besteht für den SV nun daheim die Chance auf Wiedergutmachung. ...