Auf Erfolgen „nicht ausruhen“

. Das Unternehmen-Triple-Gewinn geht am Mittwoch in die nächste Phase. Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg reist dann für zwölf Tage ins Portugal-Trainingslager nach Faro. Mit dabei sind auch Winter-Neuzugang Ella Masar (FC Rosengård) sowie die bereits seit Ende November in der VW-Stadt...