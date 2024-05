Wolfenbüttel. Der Fußball-Landesligist bindet seinen Coach langfristig. Fürs Landesliga-Team gibt es namhafte Neuzugänge im Trainerstab.

Eine lange Hängepartie ist beendet: Der MTV Wolfenbüttel hat jetzt bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit mit Deniz Dogan frühzeitig verlängert worden ist. Der ehemalige Fußball-Profi von unter anderem Eintracht Braunschweg wird bis zum 30. Juni 2028 für den MTV Wolfenbüttel als Vereinssportlehrer aktiv sein. Zum Trainerteam des Fußball-Landesligisten gehört künftig zudem Michael Nietz. Der Sportliche Leiter des MTV hatte 2018 noch als Cheftrainer den Oberliga-Aufstieg mit den Meesche-Kickern geschafft. Er wird Dogan als Co-Trainer unterstützten. Außerdem neu im Trainerteam ist Michael Bock. Der künftige Torwarttrainer war zuletzt Chefcoach beim Bezirksligisten SC Gitter, hatte in seiner aktiven Karriere für Wolfenbüttel das Tor gehütet.

Dogans Aufgabengebiet erweitere sich künftig: Neben seiner bisherigen Tätigkeit als Cheftrainer der Landesliga-Fußballer soll Dogan neue weitere Tätigkeitsfelder übernehmen: unter anderem die Weiterentwicklung der Fußballabteilung in den Bereichen Leistungs- und Breitensport sowie die Steuerung des Sportbetriebs in der Fußballabteilung in Abstimmung mit der Abteilungsleitung. Zudem werde Dogan die Koordinierung der Ferienangebote der Fußballabteilung sowie die Kooperation Schule/Verein zum Thema Fußball weiterentwickeln.

Aufsichtsrat und Vorstand des MTV freuen sich, „Deniz Dogan längerfristig an den MTV binden zu können und sind von der positiven Weiterentwicklung der Fußballabteilung überzeugt. Deniz Dogan selbst ist zuversichtlich, das Aufgabenfeld positiv zu gestalten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. „Das erste Jahr als Sportlehrer in diesem für mich auch neuen Job war umfassend, spannend und bietet noch viel Potential . Ich freue mich auf die weitere Aufgabe mit der Entwicklung meiner Herzenssportart Fußball im MTV“, so Dogan.

