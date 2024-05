Wendessen. Die Oberliga-Fußballerinnen empfangen zum Saisonfinale RW Göttingen und hoffen auf Hastenbecker Ausrutscher.

Mit einem ganz kleinen Fünkchen Hoffnung auf die Staffelmeisterschaft gehen die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen in ihr letztes Saisonspiel. Die Mannschaft von Trainer Marcel Döring empfängt am Sonntag um 14 Uhr den Tabellendritten Rot-Weiß Göttingen in der heimischen Weinrich-Arena – ein echtes Spitzenspiel zum Abschluss also. Der SVW ist vor dem Saisonfinale punktgleich mit Spitzenreiter SV Hastenbeck, der aber in Sachen Torverhältnis uneinholbar in Führung liegt und zeitgleich die SG Rodenberg empfängt.

Die Ausgangslage ist daher klar: Die Wendesserinnen müssen punkten und auf den unwahrscheinlichen Ausrutscher des SVH hoffen. „Wir werden gegen Göttingen noch mal alles raushauen. Vielleicht stolpert Hastenbeck ja doch noch mal. Ansonsten werden wir den für uns sehr starken zweiten Platz feiern“, sagt Döring. Mit einem Sieg in Rodenberg vor einer Woche hätten die Wendesserinnen selbst die besten Karten in Sachen Meisterschaft in der Hand gehabt, stolperten aber und spielten 2:2. „Da haben wir tagelang Trübsal geblasen. Die Stimmung ist jetzt aber wieder gut. Wir sind stolz auf unsere Saisonleistung“, sagt der SVW-Coach.