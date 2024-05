Ben Böder (in Blau) gehörte am Mittwoch beim 3:0-Erfolg seiner Wolfenbütteler in Bleckenstedt zu den Aktivposten. Im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohten Gifhorner wollen Böder und Co. ihren siebten Ligasieg in Folge feiern. © regios24 | Jörg Kleinert