Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler siegen im Bezirkspokal-Halbfinale bei der JFV Eichsfeld mit 5:0 und peilen weiter das Double an.

Bisher hat sich in dieser Saison noch keine Mannschaft gefunden, die die A-Jugendfußballer des MTV Wolfenbüttel schlagen kann. In der Landesliga steht die U19 längst als Meister fest – und das bei 18 Siegen aus 18 Spielen. Am Himmelfahrtstag haben die Meesche-Junioren auch den Einzug ins Bezirkspokal-Finale perfekt gemacht. Beim Bezirksligisten JFV Eichsfeld in Duderstadt ließen die Wolfenbütteler keine Zweifel aufkommen, welche Mannschaft ins Endspiel einziehen wird. Mit einem standesgemäßen 5:0 (3:0)-Sieg trat das künftige Niedersachsenliga-Team die Rückreise an.

„Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr und waren nach einer Minute in Führung. Damit ist unser Matchplan perfekt aufgegangen“, freute sich der MTV-Trainer Anthony Pfitzner über den frühen Treffer von Eric Hammer. Noch vor der Pause schraubten Marlon Seiffert und Gustav Krüger das Ergebnis in die Höhe. „In der Pause haben wir komplett durchgewechselt“, berichtete Pfitzner. Der Spielfluss sei dadurch zwar etwas unterbrochen worden, das Ergebnis war aber nicht in Gefahr. „Wir haben keinen Torschuss zugelassen und zum Schluss noch mal zwei Nadelstiche gesetzt“, sagte Pfitzner über die Treffer zum 4:0 und 5:0.

U19 des MTV Wolfenbüttel strebt die perfekte Saison an

Für die U19-Kicker des MTV steht fest: „Wir wollen weiter ungeschlagen bleiben und die perfekte Saison spielen“, erklärte Pfitzner. Zweimal müssen die Wolfenbütteler dafür noch in der Landesliga auswärts gewinnen. Um das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg zu erreichen, muss noch ein Sieg im Finale her. Am Samstag, 8. Juni, treffen die Talente von der Meesche im Gifhorner Flutmulde-Stadion auf die JFV 37 Göttingen, die sich im zweiten Halbfinale ebenfalls mit 5:0 gegen Arminia Vechelde durchsetzte. Eine Woche vor dem Endspiel erhalten die Wolfenbütteler bei ihrer letzten Partie in der Liga beim SSV Vorsfelde die Meisterschale überreicht. „Hoffentlich können wir eine Woche nach der Meisterfeier den Pokalsieg feiern“, blickte Pfitzner voraus.

Tore: 0:1 Hammer (2.), 0:2 Seiffert (12.), 0:3 Krüger (41.), 0:4 Cerrillo (82.), 0:5 Freitag (83.).