Schladen/Ohrum. Die Schladener setzen sich mit 7:3 gegen Borussia Salzgitter durch. Die SG Lucklum/Veltheim macht den Klassenerhalt perfekt.

Der SV Schladen steht für torhungrigen Fußball. Nach dem 8:4 in Lucklum eine Woche zuvor gewannen die Schladener jetzt am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen den SV Borussia Salzgitter mit 7:3. Dabei knackte das Team in dieser Saison die Hundert-Tore-Marke (zum Vergleich: die zwei anderen besten Offensivreihen stehen bei 72 und 71 Treffern) und hat sich vorübergehend erneut an die Tabellenspitze in Staffel 3 der 1. Nordharzklasse gesetzt. Etwas weiter nördlich gab es ebenfalls Jubel – allerdings waren es in Ohrum die Gäste aus Lucklum, die einen Grund zum Feiern hatten.

SV Schladen – SV Borussia Salzgitter 7:3 (2:1). Tore: 1:0 Ambrosius (24., Elfmeter), 1:1 Hashem (25.), 2:1 Fischer (31.), 2:2 Ngabirano (46.), 2:3 Dao Hai (49.), 3:3 Becker (55.), 4:3 Fischer (61.), 5:3 Becker (73.), 6:3 Löffler (87.), 7:3 Ambrosius (90.).

„In dem Moment habe ich nicht daran gedacht, dass wir eine interne Wette am Laufen haben. Wer das hundertste Tor erzielt, muss ein 50-Liter-Bierfass für die Saisonabschlussfeier spendieren“, sagte Schladens Spielertrainer Jan Fischer, der in der 61. Minute einen Volleyschuss perfekt links oben in der Ecke zum 4:3 platzierte, womit die Hunderter-Marke geknackt war. Zuvor hatten die Schladener sich etwas schwer getan. Die 2:1-Halbzeitführung war nach der Pause schnell futsch – die Borussen erzielten binnen drei Minuten zwei Tore. Dann machte Michael Ambrosius einen Ball fest und schickte Jason Becker, der zwei Gegenspieler stehen ließ und zum Ausgleich traf. Erst mit Fischers – für seinen Geldbeutel – kostspieligen Treffer befand sich der SV wieder auf der Siegerstraße und ließ in der Folge nichts mehr anbrennen. „Wir haben dann wieder richtig geilen Fußball gespielt. Es war eine super Mannschaftsleistung und mental enorm stark, nach dem Rückstand wieder so zurückzukommen“, sagte der Schladener Spielertrainer.

SG Bohrstadt – SG Lucklum/Veltheim II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Lorenz (86.).

Mit dem Sieg haben die Lucklumer den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die Saison war für die Gäste von enormen Personalsorgen geprägt – das eigentliche Ziel, etwas weiter oben mitzuspielen, mussten die Lucklumer früh ad acta legen. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie immer um jeden Punkt gekämpft hat“, sagte Jörg Müller, Trainer der Lucklumer. Auch in Ohrum feierte das Team einen „Arbeitssieg“, so Müller. „Bohrstadt hatte mehr Chancen als wir. Nachdem wir das Tor erzielt hatten, haben wir hinten dicht gemacht.“ Erst in der 86. Minute sorgte Daniel Lorenz für das entscheidende Tor.