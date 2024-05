Wolfenbüttel. Das ist das Wolfenbütteler Fußballprogramm am Mittwochabend und an Himmelfahrt.

Reichlich Fußball-Programm für Wolfenbütteler Mannschaften gibt es am Mittwoch vor Himmelfahrt – einige Teams sind auch am Feiertag im Einsatz.

Landesliga

Germania Bleckenstedt – MTV Wolfenbüttel (Mi., 18.30 Uhr).

Der MTV Wolfenbüttel bestreitet seine Englische Woche mit drei Spielen binnen sechs Tagen ohne personelle Probleme. Zum Auftakt gab’s am Sonntag in Lengede einen 5:0-Sieg. Im nächsten Nachbarschaftsduell in Bleckenstedt peilt das Team von Trainer Deniz Dogan den sechsten Sieg in Serie an, um den Druck auf den Tabellenzweiten 1. SC Göttingen 05 aufrecht zu erhalten. Dass seinen Spielern angesichts des üppigen Pensums im Mai irgendwann die Körner ausgehen, glaubt Dogan nicht: „Wir steuern rechtzeitig gegen und rotieren bei unseren Aufstellungen. Wir haben außerdem einen Kader mit sehr vielen jungen Spielern, denen macht die Belastung relativ wenig aus.“

In Bleckenstedt rechnet Dogan mit „einem motivierten Gegner“. Der Aufsteiger, aktuell Tabellenfünfter, sei „eine Mannschaft mit riesen Potenzial und großer individueller Klasse. Wir müssen cool bleiben, gut verteidigen und unser Spiel durchziehen.“

Womöglich kreuzt am Bleckenstedter Zolldamm ein prominenter Zaungast auf: NBA-Star Dennis Schröder, Schwager von Germania-Außenverteidiger Daniel Ziolo, hat nach Angaben der Gastgeber seinen Besuch in Aussicht gestellt.

Bezirksliga

Staffel 2: BSC Acosta – MTV Schandelah-Gardessen (Mi., 19 Uhr).

Staffel 3: SV Innerstetal – SG Roklum-Winnigstedt, FC Arminia Adersheim – SV Union Salzgitter, FC Blau-Gelb Asse – TSV Üfingen (alle Mi., 18.30 Uhr).

Den Schandelahern fehlt in der Rückrunde offenbar ein wenig der Ehrgeiz. „Einige Spieler sind wohl mit dem Klassenerhalt bereits zufrieden“, sagt Marco Heidemann, MTV-Trainer, der zum wiederholten Mal die Trainingsbeteiligung und die private Urlaubsplanung in seiner Mannschaft bemängelt. Beim Spitzenreiter der Staffel 2 müssen die Gäste ihre Topform abrufen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können.

In Staffel 3 sind derweil die Wolfenbütteler Teams gefragt, bei denen die Erfolgskurve zuletzt nach unten zeigte. Blau-Gelb Asse ist bereits abgestiegen, bei den Roklumern könnte der Abschied aus der Bezirksliga am Mittwochabend feststehen. Die Adersheimer sind zwar frei von Abstiegssorgen, haben aber nur einen Punkt aus den vergangenen sechs Spielen ergattert und sind nun gegen den Tabellenführer Union Salzgitter gefragt, der den Aufstieg bereits mit einem Remis in Adersheim perfekt machen könnte.

Nordharzliga

Staffel 1: TSV Münchehof – TSV Gielde, FC Groß Döhren – SG Achim/Börßum/Hornburg (beide Mi., 19 Uhr).

Staffel 2: SV Fümmelse – TSV Hallendorf, SV Wendessen – TSV Salzgitter (beide Mi., 18.30 Uhr), MTV Lichtenberg – SV Kissenbrück (Mi., 19 Uhr).

Der SV Wendessen will im Kampf um Platz 1 seine Hausaufgaben gegen den Abstiegskandidaten TSV erledigen und hofft auf Schützenhilfe der Fümmelser, die den Tabellenzweiten TSV Hallendorf zu Gast haben.

1. Nordharzklasse

Staffel 3: SG Bohrstadt – SG Lucklum/Veltheim II, SV Schladen – SV Borussia Salzgitter (beide Mi., 19 Uhr).

A-Jugend, Bezirkspokal

Halbfinale: JFV Eichsfeld – MTV Wolfenbüttel (Do., 11 Uhr).

Frauen, Oberliga

FFC Renshausen – SV Wendessen (Do., 12 Uhr).

Enttäuschung herrschte bei den Wendesserinnen am vergangenen Sonntag. Mit dem 2:2 bei der SG Rodenberg sind die Chancen auf die Staffelmeisterschaft auf ein Minimum gesunken. Ein Sieg in Renshausen ist Pflicht, damit Spitzenreiter Hastenbeck nicht frühzeitig feiern darf.

Frauen, Landesliga

FC Pfeil Broistedt – SG Sickte/Hötzum (Do., 11 Uhr).

Die personell zuletzt gebeutelten Sickterinnen stehen vor einem Balance-Akt, denn nach der Partie beim Spitzenreiter Broistedt und dem Spiel bei Sparta Göttingen am Samstag wartet bereits am Mittwoch das Bezirkspokal-Halbfinale beim 1. FC Wolfsburg, das eine große Priorität genießen dürfte.