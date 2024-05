Wolfenbüttel. Die A-Junioren wahren auch in Salzgitter ihre weiße Weste. Germania Wolfenbüttel kommt im Abstiegskampf nicht voran.

Für ihren 18. Sieg im 18. Landesliga-Saisonspiel dürfen sich die A-Jugendfußballer des MTV Wolfenbüttel diesmal bei ihrem Torwart bedanken. Germania kam derweil im Tabellenkeller nicht voran. Die U17 des MTV kann ihren Landesliga-Abstieg nach der Heimniederlage gegen Vechelde kaum noch abwenden.

A-Jugend, Landesliga

SCU SalzGitter – MTV Wolfenbüttel 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Krüger (5.), 0:2 Seifert (53.), 0:3 Cerillo (59.), 0:4 Maue (62.).

Mit ihrer ersten Chance übernahmen die Wolfenbütteler die Führung. Gustav Krüger traf zum 1:0. „Wir waren von Anfang an überlegen“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Nach dem frühen Tor verflachte das Spiel allerdings – und der MTV hätte vor der Pause fast den Ausgleich kassiert. „Da haben wir einen Riesen-Bock im Spielaufbau geschossen, der zum Glück nicht bestrafft wurde, weil unser Keeper Eike Binder das ganze Spiel über einfach extrem stark war“, lobte der Trainer seinen Schlussmann. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste wieder das Kommando auf dem Platz und legten die nächsten Treffer nach. Es gab aber Phasen, in denen der MTV „zu schläfrig“ war, bemängelte Pfitzner. Noch beim Stand von 1:0 hätte Salzgitter zwei Tore machen müssen – doch zum Glück für die Gäste war Binder stets hellwach. „Riesenlob! Er hat uns im Spiel gehalten“, betonte der Trainer.

Marlon Seiffert (rechts) und der MTV Wolfenbüttel ließen sich auch von der JSG SCU SalzGitter nicht ausbremsen. © regios24 | Michael Uhmeyer

BVG Wolfenbüttel – JSG Schöningen 3:3 (2:1). Tore: 0:1 Bittner (24.), 1:1 Marx (36.), 2:1 Golkowski (45.), 3:1 Lacheiner (76.), 3:2 Diefenbach (81.), 3:3 Savic (90.).

Mit der Punkteteilung bleiben die beiden Kellerkinder gleichauf und rücken im Gleichschritt der gegen den MTV unterlegenen JSG SCU auf die Pelle.

A-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – VfB Fallersleben 2:4 (2:1). Tore: 1:0 Müller (7.), 2:0 Richter (23.), 2:1, 2:2, 2:4 Blischke (25., 53., 89.), 2:3 Binder (78.).

B-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – Arminia Vechelde 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Papenberg (38.), 0:2 Hellmann (40.+1), 1:2 Modemann (43.), 1:3 Schütz (59.), 2:3 Kramp (80.+2).

Mit der Heimniederlage deutet alles auf einen Abstieg der Wolfenbütteler hin. Zwei Spieltage vor Saisonende hat der MTV vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

B-Jugend, Bezirksliga

BV Germania Wolfenbüttel – FT Braunschweig III 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Hoppe (3.), 1:1 Corciu (34.), 2:1 Dege (39.), 2:2 Corciu (49.).

In der ersten Halbzeit hat Yannis Krüger seinen „Jungs die Spielfreude angesehen. Mit tollen Kombinationen haben wir uns einige gute Chancen herausgearbeitet“, sagte der Trainer der Wolfenbütteler. Sein Team war aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen arg gebeutelt, nur ein Auswechselspieler stand zur Verfügung.. Das habe sich zum Ende des Spiels in einer umkämpften zweiten Halbzeit bemerkbar gemacht.

C-Jugend, Landesliga

BVG Wolfenbüttel – VfB Fallersleben 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Zoumpoulidis (7.), 1:1 Weber (30.), 1:2 Halinger (53.), 1:3 Weber (61.).

SSV Vorsfelde – MTV Wolfenbüttel 6:2 (4:0). Tore: 1:0 (10.), 2:0 (13.), 3:0 (24.), 4:0 (33.), 5:0 (60.), 5:1 Kötz (62.), 6:1 (63.), 6:2 Pages (68.).

Den SSV Vorsfelde (in Grün) konnte die C-Junioren des MTV Wolfenbüttel nicht aufhalten. © regios24 | Helge Landmann

C-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – Eintracht Braunschweig U13 4:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Goslar (7., 24.), 3:0, 4:0 Ahmad (34., 51.), 4:1 (70.).

Die Wolfenbütteler starteten gut. „Wir waren sofort im Spiel“, sagte MTV-Trainer Torsten Rupprecht. Thady Goslar erzielte früh das 1:0 vom Elfmeterpunkt und legte wenig später nach. Mit dem 3:0 durch Mohammed Ahmad war die Partie entschieden.