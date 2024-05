Wolfenbüttel. MTV Wolfenbüttel II zieht in der Tabelle der Bezirksliga 3 mit dem 8:3 bei Blau-Gelb Asse am BVG vorbei. Adersheim rutscht weiter ab.

Für den FC Arminia Adersheim geht die Talfahrt in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga 3 munter weiter. Auch gegen den Abstiegskandidaten SC 18 Harlingerode setzte es eine Niederlage. Der BV Germania Wolfenbüttel verlor das Spitzenspiel beim Tabellenführer äußerst knapp. Durch den Kantersieg beim Absteiger FC Blau-Gelb Asse kletterte die „Zweite“ des MTV an den Germanen vorbei auf Platz 3.

FC Arminia Adersheim – SC 18 Harlingerode 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Pages (13.), 0:2 Trampe (67., Elfmeter), 1:2 Schlinger (85.).

Momentan hapert es vor allem an der Lauf- und Zweikampfbereitschaft bei den Arminen, monierte FCA-Trainer Garrit Golombek. „Für uns geht es um nichts mehr. Die Luft ist raus. Es ist eine Charakterfrage, trotzdem alles zu geben“, sagte ein enttäuschter Golombek, der dem Gegner bescheinigte: „Harlingerode hat durchweg gekämpft und verdient gewonnen.“ Erst in der Schlussphase ließen die Arminen ihren Siegeswillen aufblitzen. André Schlinger traf sogar zum 1:2. Für einen Punktgewinn oder gar mehr kam dieses Aufbäumen aber zu zaghaft und zu spät.

SV Union Salzgitter – BV Germania Wolfenbüttel 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Goune (17.), 1:1 Haka (34.), 2:1 Notzon (90.+1).

Bis kurz vor Abpfiff hielten die Germanen ein 1:1 beim Spitzenreiter. „Am Ende werden wir für unsere Naivität bestraft“, erklärte Sascha Kallmeyer, Trainer des BVG. Nach einem Foul in der eigenen Hälfte hätten sich die Gäste auf den am Boden liegenden Salzgitteraner konzentriert und nicht auf den Ball. Die Gastgeber nutzten das aus, führten den Freistoß schnell aus – und Steffen Notzon vollendete allein vor Germania-Keeper Marcel Menzel zum 2:1. Unmittelbar danach war das Spiel zu Ende.

In der ersten Hälfte hatten die Gäste die Partie noch bestimmt, Yvon Goune Germania sogar in Führung gebracht. „Dann haben wir einen Rückpass zu kurz gespielt und es stand 1:1“, berichtete Kallmeyer. „Union war in der zweiten Halbzeit zwar die aktivere Mannschaft, ein Unentschieden wäre aber gerecht gewesen.“

FC Blau-Gelb Asse – MTV Wolfenbüttel II 3:8 (0:3). Tore: 0:1 Feldmann (3.), 0:2 Kistner (7.), 0:3 Jovanovic (25.), 0:4 Grötschel (54.), 0:5 Kistner (56.), 1:5 Busemann (68.), 1:6, 1:7 Kistner (70., 75.), 2:7 Krella (80.), 2:8 Straube (86.), 3:8 F. Klusmann (90.).

Bei den Asse-Kickern ist nach dem nicht mehr abzuwendenden Abstieg die Luft raus. Das Spiel war schnell entschieden – spätestens mit dem Kontertor zum 4:0 nach der Pause. „Der Sieg für den MTV geht absolut in Ordnung. Das Positive für uns: Zwei Spieler haben ihre ersten Bezirksliga-Tore erzielt“, sagte Blau-Gelb-Coach Michael Grahe über die Treffer von Finn Klusmann und Jonas Krella in der zweiten Halbzeit.

Bei der MTV-Reserve war die Stimmung trotz des hohen Sieges nur mittelmäßig. „Der Gegner hat es uns eigentlich zu einfach gemacht. Der Ärger über die drei Gegentreffer ist diesmal größer als die Freude über die acht eigenen Tore“, sagte MTV-Trainer Christian Kaselowsky.