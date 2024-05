Sickte. Erst die ernüchternde Nachricht, doch dann sind die Sickter Landesliga-Fußballerinnen dem Tabellenzweiten im Heimspiel weit überlegen.

Mit dem beeindruckenden Ergebnis von 5:1 (2:1) fegten die Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum den bisherigen Landesliga-Zweiten SVG Göttingen vom Platz am Sickter Stadtweg. Ein starke Reaktion auf eine schwer verdauliche Info: „Ich habe der Mannschaft beim Training am Donnerstag mitgeteilt, dass ich zum Saisonende aufhören werde. Ein paar Tränen hat es da gegeben“, berichtete SG-Coach Georg Schnieders, der aus privaten und familiären Gründen sein Amt niederlegen wird. Mit ihm wird auch Co-Trainer Frank Hannemann aufhören. „Wir sind als 61-Jährige ohnehin das älteste Trainer-Duo der Liga gewesen“, schmunzelte Schnieders, der hinzufügte: „Das ist eine tolle Mannschaft, die ich nur sehr ungern verlassen werde.“

SG Sickte/Hötzum ist dem Tabellenzweiten spielerisch überlegen

Mit dem Wissen, ihren Erfolgscoach zu verlieren, und ohne die verletzten Leistungsträgerinnen Mara Kleeschätzky und Stefanie Gordzielik, legten die Sickterinnen trotzdem eine „unglaubliche Leistung“, so Schnieders, auf den Rasen. Sarah Bost besorgte per Lupfer die Führung. Nadine Fastnacht zündete den Turbo, ließ ihre Gegenspielerinnnen stehen und erhöhte auf 2:0. Per Fernschuss kamen die Gäste noch vor der Pause heran. „Das zeigt aber auch deren Hilflosigkeit. Außer Fernschüsse hatte Göttingen kaum Torchancen“, berichtete Schnieders.

Für den scheidenden Coach steht fest: „Wir waren die bessere Mannschaft und hatten in der zweiten Hälfte die Kontrolle über das Spiel.“ Zweimal Fastnacht und Sophia Neubauer bauten die Führung zu einer letztlich deutlichen Angelegenheit für den Tabellenvierten aus.

Tore: 1:0 Bost (25.), 2:0 Fastnacht (39.), 2:1 Albrecht (45.), 3:1, 4:1 Fastnacht (60., 62.), 5:1 Neubauer (68.).