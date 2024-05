Wolfenbüttel. Der Nordharzliga-Primus setzt sich bei der SG durch. In der Nordharzklasse übernimmt Schladen nach einem 8:4-Sieg die Tabellenführung.

Das Spitzenspiel in der Fußball-Nordharzliga (Staffel 2) wurde am Donnerstagabend zu einem Acht-Tore-Spektakel, in dem sich der SV Wendessen bei der SG Sickte/Hötzum durchsetzte. Auch in der 1. Nordharzklasse fielen eine Menge Tore bei den zwei Donnerstagsspielen. Dabei übernahm der SV Schladen mit einem 8:4-Sieg in Lucklum vorübergehend die Tabellenführung, während der TSV Destedt einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf feierte.

Nordharzliga

SG Sickte/Hötzum – SV Wendessen 3:5 (1:1). Tore: 0:1 Künne (17.), 1:1 Engelhardt (23.), 1:2 Fakhreldine (52.), 1:3 Wicht (55.), 2:3 Chromik (58.), 3:3 Köchy (82.), 3:4 Gos (90.+3), 3:5 Wicht (90.+5).

Die Gastgeber ließen sich vom Tabellenführer zunächst nicht abschütteln. Nach 1:3-Rückstand stellten David Chromik und Stephan Köchy alles wieder auf Null. Doch mit einem Freistoßtreffer schoss Wendessens Spielertrainer Pascal Gos die Gäste in der Nachspielzeit zum Sieg. Nur kurz nach dem Treffer „hätte es aber Handelfmeter für Sickte geben müssen“, gab Gos zu. Der Schiri sah es anders – und Jonas Wicht machte den Deckel für den SVW drauf.

Für Gos stand fest: „So etwas machen meine Nerven bald nicht mehr mit.“ Sein Team habe vor allem beim Stand von 3:1 Chancen für drei weitere Tore ausgelassen. „Es war ein hitziges Spiel mit einem verdienten Sieger. Beide Mannschaften und auch der Schiedsrichter haben sicherlich nicht ihr bestes Spiel abgeliefert“, sagte SG-Spielertrainer Stephan Köchy.

So geht‘s am Sonntag weiter:

TSV Gielde – FG Vieneburg/Wiedelah, TuS Cremlingen – Viktoria Thiede, TSV Salzgitter – BV Germania Wolfenbüttel II, MTV Lichtenberg – SV Fümmelse, SV GA Gebhardshagen – SG Veltheim/Lucklum (alle 15 Uhr).

1. Nordharzklasse

TSV Destedt – SV Borussia Salzgitter 5:2 (2:0). Tore: 1:0 Schulz (23., Elfmeter), 2:0 Fehmer (33.), 3:0 Klante (60.), 3:1 Spintzyk (67.), 4:1 Richter (76.), 5:1 Schulz (79.), 5:2 Tebis (90.+1).

Überraschend deutlich begrub der abstiegsbedrohte TSV die letzten Hoffnungen der Borussen, noch um Platz 1 mitspielen zu können.

SG Lucklum/Veltheim II – SV Schladen 4:8 (2:4). Tore: 0:1 Fischer (3.), 1:1 Ohse (6.), 1:2 Löffler (16.), 2:2 Ohse (19.), 2:3 Becker (23.), 2:4 Ambrosius (26.), 2:5 Fischer (47.), 3:5 Ohse (53.), 3:6 Fischer (59.), 3:7 Eigentor Voss (64.), 3:8 Fischer (66.), 4:8 Lorenz (76.).

Schlag auf Schlag ging es los. Schladens Spielertrainer Jan Fischer zirkelte eine Ecke direkt ins Tor, Lucklums Jörg Ohse hatte die Antwort parat. Marcel Löffler traf direkt in den Giebel, erneut schlug Ohse zurück. „Hinten haben wir unsere Defizite, wir mussten erneut die Innenverteidigung umbauen“, sagte Jan Fischer. Umso besser, dass es im Angriff rund läuft. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war vor allem der Schladener Spielertrainer kaum zu halten.

So geht‘s am Sonntag weiter:

MTV Salzdahlum II – SF Ahlum, MTV Wolfenbüttel III – SV Halchter (beide 11 Uhr), TuS Cremlingen II – FC Blau-Gelb Asse II (12 Uhr), SV Wendessen II – SV Borussia Salzgitter (13 Uhr), TSV Destedt – SG Bohrstadt, MTV Dettum – SG Lucklum/Veltheim II, FSV Fuhsetal – SV Fortuna Lebenstedt II (alle 15 Uhr).