Wolfenbüttel. 357 Sportler begeben sich am Tag der Arbeit auf die Strecken rund um den Wolfenbütteler Stadtgraben. Neue Wertungen kommen gut an.

Rechtzeitig zum 39. Wolfenbütteler Stadtgrabenlauf zog das Thermometer an, was der Traditionsveranstaltung am 1. Mai noch einige weitere Teilnehmer einbrachte. „Zwei Wochen vorher waren noch 9 Grad angesagt. Als die Prognose immer besser wurde, sind in den letzten Tagen noch 120 Anmeldungen dazugekommen“, freute sich Sebastian Himburg vom MTV Wolfenbüttel, der den Volkslauf zusammen mit dem Wolfenbütteler Laufclub BlueLiner um dessen Vorsitzenden Matthias Wilshusen organisierte.

Die Organisatoren vom 39. Stadtgrabenlauf: Winfried Bleschke (von links), Sebastian Himburg und Matthias Wilshusen. © regios24 | Michael Uhmeyer

Letztlich zählten die Veranstalter 357 Starter, die in ihren jeweiligen Läufen ins Ziel kamen. „Das ist ein neuer Teilnehmerrekord, wenn wir den Lauf aus 2022 ausklammern, bei dem wir die deutsche Meisterschaft im Ultralauf über 50 Kilometer ausgerichtet hatten“, sagte Himburg. Der zuvor angekündigte Sonnenschein ließ die Läufer-Zahl zwar anwachsen, „auf den Strecken wurden keine Rekorde geknackt. Beim 10-Kilometer-Lauf haben wir extra Wasser angeboten, im Ziel haben alle Läufer ein Getränk bekommen“, berichtete Himburg.

Hunderte beim Wolfenbütteler Stadtgrabenlauf: Die schönsten Bilder Die Teilnehmer des Zehn-Kilometer-Laufs beim Start. © regios24 | Michael Uhmeyer Die Teilnehmer des Zehn-Kilometer-Laufs auf der Strecke. © regios24 | Michael Uhmeyer Gerade am heißen Maifeiertag war eine Erfrischung so wichtig. © regios24 | Michael Uhmeyer Der Start des Fünf-Kilometer-Laufs. © regios24 | Michael Uhmeyer Wasser gab es für die durstigen Kehlen zuhauf. © regios24 | Michael Uhmeyer Die Sieger des Zehn-Kilometer-Laufs: Phelia Müller (Team Beat the Miles) und Dominik Schrader (BS Laufclub). © regios24 | Michael Uhmeyer Dominik Schrader, der Sieger der Männer beim Zehn-Kilometer-Lauf, in Aktion. © regios24 | Michael Uhmeyer Die Teilnehmer des Zehn-Kilometer-Laufs beim Start. © regios24 | Michael Uhmeyer Viele Medaillen für die Teilnehmer. © regios24 | Michael Uhmeyer Johanna und Eric, ehrenamtliche Helfer vom DRK-Ortsverein Wolfenbüttel. © regios24 | Michael Uhmeyer Christian Bleschke gibt das Startsignal. © regios24 | Michael Uhmeyer Dominik Schrader beim Zehn-Kilometer-Lauf. © regios24 | Michael Uhmeyer Der Start des Fünf-Kilometer-Laufs. © regios24 | Michael Uhmeyer Siegerin Phelia Müller beim Zehn-Kilometer-Lauf in Aktion. © regios24 | Michael Uhmeyer Auf die kleinen Besucher wartete auch eine Hüpfburg. © regios24 | Michael Uhmeyer Wasser gab es für die durstigen Kehlen zuhauf. © regios24 | Michael Uhmeyer Die Big Family Games. © regios24 | Michael Uhmeyer Wolfenbüttel, 39. Stadtgrabenlauf 2024, Gelände MTV Wolfenbüttel, Start Kinderlauf bis 13 Jahre über eine Meile, 01052024, Foto: Michael Uhmeyer/regios24 © regios24 | Michael Uhmeyer Organisatoren: Winfried Bleschke (Helfer), Sebastian Himburg (MTV Wolfenbüttel) und Matthias Wilshusen (Laufclub LC Blue Liners). © regios24 | Michael Uhmeyer Viele Teilnehmer gab es bereits beim Kinderlauf. © regios24 | Michael Uhmeyer Wer schafft die Meile als Erstes? © regios24 | Michael Uhmeyer Die Größeren machten sich auf die Fünf-Kilometer-Distanz. © regios24 | Michael Uhmeyer Michelle unterstützt Janik beim Schuhe zubinden. © regios24 | Michael Uhmeyer Szene am Anmelde-Counter. © regios24 | Michael Uhmeyer Kleine Stärkung zwischendurch? Griller Manuel war am Start. © regios24 | Michael Uhmeyer Die Fahrradbegleiter Martin (links) und Günther. © regios24 | Michael Uhmeyer Die Sieger des Fünf-Kilometer-Laufs: Leon-Magnus Ifftner und Sophie Kral. © regios24 | Michael Uhmeyer 1 / 27

Das Wichtigste aber: Alle Starter über die 5 und 10 Kilometer sowie beim Kinderlauf über eine Meile kamen ohne Zwischenfälle ins Ziel auf dem Sportgelände des MTV an der Halberstädter Straße und freuten sich anschließend über die Finisher-Medaillen. Über die längste Strecke entlang der Oker und um den namensgebenden Stadtgraben dominierte der ehemalige BlueLiner-Läufer Dominik Schrader, der für den Braunschweiger Laufclub antritt. Er kam in 35:04 Minuten gute anderthalb Minuten vor BlueLiner Oliver Tesch ins Ziel. Deutlich knapper war die Entscheidung bei den Frauen: Siegerin Phelia Müller (46:32 Minuten) hatte einen Vorsprung von 12 Sekunden auf die Zweitplatzierte, Theda de Jong Posthumus.

Sieger beim Fünf-Kilometer-Lauf: Leon-Magnus Ifftner und Sophie Kral. © regios24 | Michael Uhmeyer

Beim Kinderlauf gingen 111 Starter auf die eine Meile – sie alle kamen ins Ziel. Die vorderen Plätze teilten sich die jungen Läufer und Läuferinnen der beiden größten Stadtvereine, MTV Wolfenbüttel und Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921, untereinander auf.

Die Sieger über zehn Kilometer: Phelia Müller und Dominik Schrader. © regios24 | Michael Uhmeyer

Gut angenommen wurde die erstmals angebotene Familienwertung, bei der in jedem der drei Läufe mindestens ein Familienmitglied vertreten sein musste. „Neun Familien haben teilgenommen“, berichtete Himburg. Sieger wurde Familie Pyschik. Anike Pyschik lief über 5 Kilometer auf Platz 3 und brachte die Zeit von 22:48 min in die Wertung ein, Thomas Pyschik steuerte 41:27 Minuten aus dem 10-Kilometerlauf bei, bei dem er Zwölfter wurde, und Jette Pyschik rundete mit 9:19 Minuten über eine Meile das Familienergebnis ab.

Auch die Teamwertung fand Anklang bei der Läuferschaft. Sieben Mannschaften waren gemeldet. Zudem nahmen viele Läufer die Gelegenheit wahr, die ersten Punkte für die neue Cup-Wertung zu sammeln.