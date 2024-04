Wendessen. Die Oberliga-Fußballerinnen brennen Offensiv-Feuerwerk ab. Drei Spielerinnen treffen im Doppelpack. Am Mittwoch geht‘s zum MTV Barum.

Nach ihrer Niederlage im Spitzenspiel beim SV Hastenbeck eine Woche zuvor, haben die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen jetzt eine adäquate Reaktion gezeigt. Im Heimspiel gegen Schlusslicht TuS Bröckel hat sich das Team von Trainer Marcel Döring klar mit 7:1 (3:1) durchgesetzt. Durch das gleichzeitige Remis der Hastenbeckerinnen hat der SVW wieder alle Karten in der Hand in Sachen Staffel-Meisterschaft. „Das versüßt unseren Sieg umso mehr“, kommentierte Coach Döring das Ergebnis des Konkurrenten.

Gegen Bröckel hatten die Wendesserinnen die Partie voll im Griff. „Wir waren spielerisch total überlegen, sind offensiv in die Partie gestartet und haben hoch gepresst“, berichtete der Trainer. Die frühe Führung war der Lohn für diesen Spielstil. Kapitänin Michelle Borchert hat einen Freistoß aufs Tor gebracht, Jenny Moeller die gegnerische Keeperin unter Druck gesetzt und Borcherts Schuss landete im Tor.

Drei Doppelpackerinnen beim SV Wendessen

Kurz darauf stand es aber zunächst wieder unentschieden. „Da haben wir in zwei Eins-gegen-Eins-Situationen nicht gut verteidigt“, sagte Döring über den Ausgleichstreffer der Gäste. Es sollte aber der einzige Schönheitsfehler im Spiel des SVW bleiben. „Das Ergebnis war nie gefährdet“, erklärte der Trainer der Wendesserinnen. Denise Böndel und Finja Heidrich stellten noch vor der Pause auf 3:1.

Beide schnürten in der zweiten Halbzeit ihren jeweiligen Doppelpack. Auch Kapitänin Borchert traf ein weiteres Mal. Zuvor hatte Lena Bleich ebenfalls eingenetzt.

Für den SVW geht es bereits am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel weiter. Am Tag der Arbeit treten die Wendesserinnen um 13 Uhr beim MTV Barum an. „Da haben wir noch nicht gewonnen. Das wollen wir ändern. Es war wichtig, nach der Niederlage in Hastenbeck jetzt eine solche Reaktion zu zeigen. Den Schwung wollen wir mitnehmen“, sagt Döring.

Tore: 1:0 Borchert (5.), 1:1 Sass (12.), 2:1 Böndel (21.), 3:1 F. Heidrich (36.), 4:1 Böndel (64.), 5:1 Bleich (76.), 6:1 Borchert (79.), 7:1 F. Heidrich (88.).