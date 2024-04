Wolfenbüttel. Für zwei Arminen ist die Saison in der Fußball-Bezirksliga 3 wohl verletzungsbedingt beendet. Roklum geht gegen Üfingen mit 0:8 unter.

Zwei Verletzungen überschatteten den Punktgewinn des FC Arminia Adersheim bei seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga 3 am Mittwochabend. Die SG Roklum-Winnigstedt konnte ihren Sieg über die Arminen vom Wochenende drei Tage später nicht veredeln, sondern ging gegen den TSV Üfingen auf eigenem Platz regelrecht unter.

SV Fortuna Lebenstedt – FC Arminia Adersheim 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Rabbas (9.), 1:1 Marktl (18.), 1:2 Degering (20.), 2:2 Moreno (74.).

Am Ende war es ein gebrauchter Tag für die Adersheimer und ein teuer erkaufter Punkt. Erstmals agierten die Arminen mit Vincent Degering und Tristan Koch auf den Außenbahnen. „Damit hatten wir eine brutale Geschwindigkeit auf dem Flügel, dazu noch Fernando Calis als Klatsch-Spieler, das war richtig stark und die Pausenführung hochverdient“, sagte FCA-Trainer Garrit Golombek.

Doch bereits in der Halbzeitpause kam die erste Hiobsbotschaft für die Arminen: Tristan Koch musste mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden. In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber auf. „Wir haben Fortuna komplett ins Spiel zurückkommen lassen“, sagte Golombek. Zu allem Überfluss musste auch Vincent Degering das Spielfeld vermutlich wegen eines Bänderrisses vorzeitig verlassen. „Das ist bitter. Für beide ist die Saison wohl beendet“, sagte der Coach über Degering und Koch.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für den FCA weiter mit dem Heimspiel gegen den TSV Üfingen, der sich in Roklum warmgeschossen hat. „Gegen Üfingen wollen wir drei Punkte holen und uns im Kampf um Platz 8 vor den TSV setzen.“

SG Roklum-Winnigstedt – TSV Üfingen 0:8 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Kamann (8., 23.), 0:3 Richter (43.), 0:4 Emecke (50.), 0:5 Deyer (62.), 0:6 Wylensek (72.), 0:7 Eimecke (84.), 0:8 Kamann (86.).

Nach achtbaren Auftritten und 15 gesammelten Punkten in der Rückrunde gab es jetzt einen herben Dämpfer für die SG. „Wir haben uns komplett blamiert. Wir waren überhaupt nicht griffig in den Zweikämpfen und haben den Üfingern zu viele Räume geboten. Dabei wussten wir vorher, dass die stark in Umschaltmomenten sind“, sagte SG-Trainer Pascal Krafft. Einige Slapstick-Momente hätten das Gesamtbild vollendet.

Am Sonntag geht es für die Roklumer zum Spitzenreiter SV Union Salzgitter (15 Uhr). „Wir fahren als absoluter Underdog hin. Solche Situationen kennen wir“, erklärte Krafft, der betonte: „Das Ergebnis ist gegen Union nicht so wichtig. Ich erwarte aber eine Reaktion von meiner Mannschaft.“